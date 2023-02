Morgana Vargas Llosa

MADRID, 10 (CHANCE)

Este jueves fue uno de los días más felices para Mario Vargas Llosa tras ingresar en la Academia Francesa y contar con los apoyos más importantes de su vida: su exmujer, Patricia, sus hijos; Álvaro, Gonzalo y Morgana, sus nietos y su amigo íntimo, el Rey Juan Carlos I. Un día que quedará para siempre guardado en su recuerdo, pero en el que adquirió más importancia la noticia de su reconciliación sentimental con la madre de sus hijos.

Hoy, Patricia Llosa ha regresado a Madrid en compañía de su hija Morgana, su yerno, Stefan, y sus nietos. Al ser preguntada por la noticia del mes: su reconciliación con el escritor, la hija de ésta ha perdido los nervios en pleno aeropuerto de Madrid y ha estallado ante los medios de comunicación: "Qué pesadilla de verdad, no puede ser, no tienen vida, no tienen nada mejor qué hacer".

Sin dejar hablar a los reporteros, Morgana se mostraba de lo más alterada y tapaba las cámaras para que no captasen el momento en el que su madre llegaba a Madrid tras confirmarse su segunda oportunidad con el escritor: "Váyanse, ¡basta! ¿no entienden la palabra 'váyanse'? basta".

Una situación que no nos ha pillado por sorpresa ya que desde que Morgana está al lado de su padre tras su ruptura sentimental con Isabel Preysler, ha querido proteger a éste de las preguntas de la prensa y ha impedido el trabajo de los reporteros cada vez que tenían oportunidad de preguntarle sobre su situación actual.

En esta ocasión, Morgana no ha mostrado su felicidad por el momento histórico que vivió ayer su padre y por la bonita noticia de la reconciliación del escritor con su madre. Fuera de sí, ha mostrado su peor cara en mitad del aeropuerto de Madrid cuando le preguntábamos por la buena nueva.