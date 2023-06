Movea pide estar presente en las reuniones en las que se negocia la regulación del sector VTC

Agrupa a pymes, autónomos y cooperativas de VTC

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La federación mayoritaria de pymes, autónomos y cooperativas de VTC (Movea) reclama estar presente en las reuniones en las que se negocia la regulación del sector VTC.

Movea ha expresado en un comunicado "su sorpresa e indignación" ante las reuniones que está manteniendo el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Transportes, con colectivos del Taxi, "marginando de estos encuentros al sector de las VTC, cuya normativa se pretende modificar sin transparencia, de manera clandestina y urgente".

La federación dice no conocer el alcance de los cambios que puedan producirse en dichas reuniones y que puedan "disminuir los efectos de la reciente sentencia de los tribunales europeos, que dictaba claramente que las medidas restrictivas y discriminatorias sobre las VTC eran ilegales", indica Movea.

La federación de pymes y autónomos de VTC denuncia "estos gravísimos hechos", ya que considera que se trata de un movimiento precipitado, dada la cercanía de las elecciones del 23-J y que "busca esquivar las consecuencias de una sentencia europea, sin garantías jurídicas".

CARTA A LA MINISTRA DE TRANSPORTES

Movea ha enviado asimismo una carta abierta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la que se confiesan "consternados" y "sorprendidos" ante las noticias que señalan que el Gobierno planea una "regulación exprés" y recuerdan al Ministerio que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentaba las bases para una convivencia entre operadores de transporte urbano para el conjunto del territorio español.

"No entendemos que desde el Ministerio de Transporte no se esté contando con nosotros y, muy especialmente, que a raíz de la sentencia europea se haya alimentado una alarma que no se corresponde con la realidad", declara Movea en la carta.

La federación igualmente reclama que "voces como la de Movea y miles de trabajadores sean tenidas en cuenta" y por ello solicita una reunión con el Ministerio para los próximos días.