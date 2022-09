La movilidad se centra en conectividad y descarbonización en una transición energética que es "una realidad"

VALENCIA, 14 (EUROPA PRESS)

Las empresas de movilidad centran sus objetivos en campos como la conectividad y la descarbonización en un momento en que el avance de la transición energética y hacia lo verde "ya no es una opción, es una realidad".

Así lo han indicado el director de Fabricación de Ford, Dionisio Campos; la directora general de Ouigo en España, Hélène Valenzuela; y el director de desarrollo de negocio de Vectalia, Rubén Darío Urrestarazu, durante su participación en la jornada 'Comunitat Valenciana Hacia el futuro' organizada por Europa Press.

Durante su intervención, Campos ha destacado que la actual transición es una "oportunidad para introducir cambios" en un "camino que no tiene retroceso dentro de la sostenibilidad", y ha pedido que la transformación "no se quede en el mundo del automóvil" y se extienda a toda la industria valenciana.

Por su parte, Valenzuela ha destacado que al principio, la alta velocidad era "un modo de transporte muy innovador y sostenible, pero caro" y pocas personas podían utilizarlo. Esto cambió con la liberalización, que comenzó a producirse en mayo de 2020 y que permite costes "muy asequibles".

Los trenes de Ouigo todavía no han llegado a Valencia, pero a partir del 6 de octubre de este año, operarán cinco viajes de ida y vuelta diaria. Esto supone dos frecuencias más de las previstas inicialmente, lo que suma un total de 35.600 plazas a la semana.

Desde Vectalia, Urrestarazu ha señalado que la innovación es una "vertical estratégica" de la compañía y ha destacado la capacidad de los planes de descarbonización, que permiten "atraer talento, mejorar la experiencia del cliente", lo que conlleva mayor "atracción de la demanda y de la rentabilidad de las explotaciones".

RENTABILIDAD

La rentabilidad es otra de las cuestiones que han tratado los representantes de las compañías. Desde Ford, Campos ha señalado que "todo cambio conlleva riesgos y oportunidades" y ha destacado que su compañía ha creado tres divisiones para motorizaciones eléctricas.

Así, ha destacado que la factoría de Almussafes va a alcanzar en 2035 la neutralidad de emisiones y que la fabricación para aquél momento será "toda eléctrica". De hecho, ha indicado que en breve inaugurarán un parque fotovoltaico dentro de la fábrica.

Por parte de Ouigo, Valenzuela ha señalado que "no tiene sentido que un avión de 1000 plazas tenga una huella de carbono tan alta" ni "ir en coche y tardar tanto, con el riesgo que tiene circular por carretera y perdiendo tiempo en atascos". Para Valenzuela, la clave es "ponérselo fácil al ciudadano" y que la movilidad en tren sea "a un precio asequible".

Desde Vectalia, Urrestarazu ha apuntado al desarrollo de tecnología renovable en el sector de los autobuses, como es el caso de hidrógeno verde, pero ha lamentado las restricciones que suponen los pliegos de condiciones a los que deben optar en su sector, al no estar liberalizado y operar con concesiones.

El director de negocio ha apuntado que los contratos de transporte, a menudo, son para un período largo de tiempo, lo que dificulta la introducción de cláusulas para promover flotas más sostenibles. Así, ha lamentado la dificultad de operar con tecnología renovable, que sigue siendo más cara que la de combustibles fósiles: "Difícilmente voy a poder operar con una tecnología más cara si no soy competitivo".

RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Precisamente, en lo que respecta a la relación del sector público con el privado, Campos ha señalado que las transiciones deben darse "conjuntamente": "No se puede hacer solo de una parte". Además, ha destacado la relación de "confianza" con la Administración y ha puesto como ejemplo la renuncia de Ford a presentarse al Perte del vehículo eléctrico. "Los tiempos de inversión no encajaban", ha señalado, por lo que al ver que no podían cumplir con lo que pedía el Gobierno y Europa, no lo pusieron encima de la mesa.

Desde Ouigo, Valenzuela ha destacado que tienen "mucha relación" con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, así como con las autoridades por la "homologación" de los trenes ya que "cada línea es de su padre y de su madre". Además, ha reivindicado que también son "cliente" del Estado y un "aliado político" para alcanzar los objetivos de descarbonización.

Urrestarazu ha defendido que es la administración quien debe avanzar en la implantación de infraestructura para avanzar en modos de movilidad más sostenibles: "¿Tenemos autobuses de hidrógeno, tenemos la tecnología? Sí. ¿Tenemos infraestructura? No. Es complicado agilizar la inversión en flota limpia si no tienes lugar donde poder repostar".

Organizada por Europa Press y con la participación Cox Energy, Grant Thornton, Ford, Ouigo, Vectalia, Caixa Popular, Global Omnium e Importaco, 'Comunitat Valenciana hacia el futuro' analiza tres cuestiones clave: la sostenibilidad e innovación, la innovación y la movilidad sostenible y el crecimiento sostenible y la vertebración territorial.