Movimiento 6F dice que se les está "dejando al margen" de negociaciones con Madrid, pero que "la lucha sigue"

Se muestran "descontentos" con el resultado de la reunión mantenida el 16 de febrero

PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)

El movimiento 6F de agricultores y ganaderos ha afirmado que "no se les da acceso al borrador que se ha enviado a Madrid, ni a las reivindicaciones más técnicas que se están preparando para enviar al ministro de Agricultura", por lo que consideran que se les "está dejando al margen".

La plataforma ha mostrado este lunes su "descontento" con el resultado de la reunión mantenida el viernes 16 de febrero con el Gobierno de Navarra y organizaciones agrarias, y ha afirmado que "nuestra lucha sigue".

"Nuestra lucha sigue por nuestro descontento con el resultado de la mesa de trabajo del pasado viernes. Hemos sido capaces de movilizarnos de esta manera ejemplar, reconocida por todas las partes, pero intuimos que se nos está dejando al margen, no se nos da acceso al borrador que se ha enviado a Madrid, ni a las reivindicaciones más técnicas que se están preparando para enviar al ministro de Agricultura", han subrayado.

Según han explicado, se necesita "una flexibilización de la agenda 2030 y una flexibilización en la normativa de la PAC, haciendo una mención especial al sector ganadero". También han querido mostrar cierta "autocrítica" y han apuntado que ese mismo viernes "no se comunicó bien el resultado de la mesa de negociación" -al concluir la reunión, representantes del movimiento afirmaron que, si bien no salían "100% satisfechos porque no hemos conseguido todo lo que pretendíamos", mostraron "sensaciones positivas"-.

Por último, han querido "pedir disculpas a todo el mundo por las molestias ocasionadas", pero han destacado que "nos estamos jugando mucho".