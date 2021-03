Movistar+ incorpora a la plataforma Mitele Plus (Mediaset España) y ATRESplayer (Atresmedia)

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Movistar+ incorpora a la plataforma de televisión de pago los contenidos de Mitele Plus (Mediaset España) y ATRESplayer (Atresmedia), según han dado a conocer las compañías.

De este modo, el servicio de Mitele Plus estará integrado en la home de Movistar+ y los clientes que no estén registrados en Mitele y deseen contratar la suscripción Plus podrán realizar la contratación a través de Movistar+ desde la sección Mi cuenta/Otras suscripciones. Sin necesidad de entrar en la aplicación, los contenidos de Mitele Plus serán accesibles también desde el buscador del descodificador.

El vídeo del día Sánchez y Casado abren campaña madrileña con acusaciones de corrupción

El servicio de Mitele PLUS estará disponible en los próximos meses para los clientes de Movistar+ con descodificadores UHD, de los que actualmente ya hay desplegadas 1.300.000 unidades en España.

Por otro lado, Movistar+ ha incorporado a su servicio la plataforma ATRESplayer que ya se puede contratar a través de la interfaz de Movistar+. Los clientes de Movistar+ con descodificador UHD tenían disponible ya desde el pasado mes de noviembre el acceso a la aplicación de ATRESplayer y a sus contenidos, previo registro en su plataforma.

Además, se ha habilitado ahora la contratación de la modalidad de pago a través del descodificador UHD. A esto se suma que los contenidos de ATRESplayer Premium se pueden encontrar en el buscador del descodificador, facilitando la navegación y el consumo sin necesidad de abandonar el entorno de Movistar+.

En la home de Movistar+ el usuario pude seleccionar la app ATRESplayer Premium desde el carrusel de aplicaciones. Los clientes que no estén registrados en ATRESplayer y deseen contratar la suscripción Premium, podrán realizar la contratación desde la sección Mi cuenta/Otras suscripciones. Sin necesidad de entrar en la aplicación, los contenidos premium serán accesibles también desde el buscador del descodificador.

Atresmedia ha explicado que, para acceder a la aplicación en su modalidad gratuita, es necesario realizar un registro previo a través de atresplayer.com y posteriormente introducir las claves en el descodificador.

Con las claves obtenidas en el registro desde el descodificador o desde su página web, es posible acceder tanto a la aplicación en el descodificador Movistar+ como a todos dispositivos compatibles con ATRESplayer: Ordenador (PC o Mac), tabletas (iOS, Android y Windows) y smartphones (iOS y Android), Smart TV de Samsung, LG y Android TV. También pueden utilizarse dispositivos externos al televisor como Google Chromecast, Apple TV, Amazon Fire Stick o set-top-boxes con Android TV.