Movistar Plus+ ofrecerá desde el 23 de marzo TCM Now, el nuevo servicio de vídeo bajo demanda de TCM

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Movistar Plus+ ofrecerá desde el próximo 23 de marzo TCM Now, el nuevo servicio de vídeo bajo demanda de TCM que incluye producciones exclusivas y duplica así la oferta de títulos que hasta ahora ofrecía a través de la plataforma de televisión de pago, sin coste adicional para sus clientes.

Según ha informado este jueves la plataforma, bajo el sello TCM Now, el espectador encontrará títulos de cine que forman parte de los especiales de programación del canal, así como otros muchos de los catálogos de las principales majors y distribuidoras independientes.

Además, los clientes de Movistar Plus+ que tengan el canal TCM en su oferta, encontrarán disponible todo el contenido de producción propia de TCM, que incluye documentales, reportajes y entrevistas a personalidades del mundo de cine.

Asimismo, ha avanzado que, con motivo de este lanzamiento, TCM y TCM Now estrenan en España el 23 de marzo el documental 'Michael Haneke, un cineasta de nuestro tiempo' (2022), acompañado de algunas de sus mejores películas como 'Amor', 'La pianista', 'Código desconocido', 'La cinta blanca' o 'Happy end, entre otras justo el día en el que el director austriaco cumple 80 años.

Entre los títulos de cine que estarán disponibles desde el 23 de marzo en TCM Now se hallan las películas dirigidas por Michael Haneke que forman parte del especial dedicado al director, grandes clásicos de todos los tiempos que van desde 'Cantando bajo la lluvia', 'Cinema Paradiso', 'King Kong', '2001: una odisea en el espacio' o 'Ciudadano Kane' pasando por 'Malas calles', 'Fort Apache', 'La vaquilla' o 'El día de la Bestia', hasta filmes más contemporáneos como 'Spotlight', 'Moonlight', 'Doce años de esclavitud' o 'The Florida Project', así como algunos títulos solo disponibles bajo demanda en TCM Now como parte de su acuerdo con Warner Bros. -ambas marcas pertenecientes al grupo WarnerMedia-, como 'El halcón maltés', 'Harry el fuerte', 'La lista negra' y 'Presunto inocente', entre otros.

Las producciones originales de TCM que estarán disponibles abarcan documentales de temática cinematográfica como 'Nostromo: el suelo imposible de David Lean', 'La noche que no acaba', 'El último adiós de Bette Davis', '2001 destellos en la oscuridad' o 'La naranja prohibida', entre otros muchos.

Además formarán parte de la oferta programas de 'Entrevistas TCM' a figuras como Antonio Banderas, Enrique Urbizu, Fernando Trueba, Elvira Lindo o Leticia Dolera; charlas entre periodistas cinematográficos como Desirée de Fez y Quim Casas, o realizadores como Paco Plaza o Ruiz Caldera, para analizar el cine de Wes Anderson, Steven Soderbergh o David Fincher.

Los espectadores podrán disfrutar también del espacio 'Programado por:', en el que los invitados eligen y comentan sus películas favoritas para el canal, y por el que han pasado personalidades como Javier Bardem, Juan Diego Botto, Borja Cobeaga, Isabel Coixet, Belén Rueda, Rodrigo Sorogoyen, Carla Simón, Natalia de Molina o Antonio de la Torre, entre muchos otros.