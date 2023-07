De los Mozos asegura que la SEPI no ha influido en las decisiones de Indra desde que es consejero delegado

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha defendido que la compañía es una empresa privada que cotiza en el Ibex 35 y que no es "semipública", a pesar de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) posea un 25,15% del capital de la firma, al tiempo que ha recalcado que desde su elección para el cargo el pasado 18 de mayo la SEPI no ha influido en las decisiones de Indra.

"Indra es una empresa que cotiza en el Ibex 35 con sus accionistas. Y hay una accionista que tiene un porcentaje que es la SEPI (25,15%). Pero no es una empresa semipública, es una empresa privada con una accionista que es la SEPI como el resto de accionistas (...) Esto es importante porque a veces cuando voy por ahí me dicen: ¿Te dejan hacer?. Yo les puedo decir que desde el 18 de mayo nadie me ha dicho que si tengo que vender, comprar o qué hacer", ha subrayado el directivo.

Así lo ha indicado De los Mozos este jueves en su intervención en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum (NEF) y en el que ha participado en calidad de presidente del comité ejecutivo de Ifema.

En cuanto a los retos que tiene por delante con Indra, el directivo ha indicado que se ha comprometido con el consejo de administración a tener preparado un nuevo plan estratégico 2024-2026 con visión a 2030 a finales de este año.

En ese sentido, la compañía dará las "primeras pinceladas" de este nuevo plan el próximo 27 de julio, fecha en la que también presentará los resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio actual.

Acerca de las posibles operaciones que pueda realizar Indra en los próximos meses, como entrar en el accionariado de la empresa vasca de motores de avión ITP o vender Minsait --la filial de consultoría y tecnologías de la información de Indra--, De los Mozos ha evitado pronunciarse.

"Me he comprometido de aquí a final de año con el consejo de administración a presentar un plan estratégico 2024-2026 con visión a 2030 y a partir de ahí se tomarán las mejores decisiones empresariales para los accionistas (...) No sé si Minsait se va a vender o no se va a vender, no entro en esos capítulos", ha afirmado.

Si bien no ha entrado en detalle, el consejero delegado de Indra sí que ha indicado otras empresas españolas con las que la compañía mantiene contacto, como Tecnobit, Sener, GMV o Hispasat.

Asimismo, ha vuelto a hacer hincapié en que la intención de Indra es lograr socios industriales, no financieros, y que el objetivo de la compañía es "coser" la industria nacional de defensa y no "fagocitar" el sector.

En esa línea, ha resaltado que una de las metas de "coser" el sector es aumentar las posibilidades de España de participar en proyectos internacionales de defensa al tener un mayor tamaño.

De hecho, en su intervención también ha destacado que el programa del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS, por sus siglas en inglés), en el que también participan Francia y Alemania y del que Indra es el coordinador nacional industrial, es "estratégico" para España.