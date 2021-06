Los MTV Video Music Awards vuelven en vivo y en directo desde Nueva York

Los VMAs se celebrarán el domingo 12 de septiembre en el Barclays Center con épicas actuaciones y el regreso de público a los premios

MADRID, 11 (CHANCE)

Retomando poco a poco la normalidad, uno de nuestros premios favoritos - tanto por la cantidad de celebrities que se concentran por metro cuadrado como por los inolvidables y excéntricos looks que nos dejan en un día tan especial para la música -, los MTV Video Music Awards, regresan en vivo y en directo. Así lo ha anunciado MTV, que ha desvelado que sus prestigiosos galardones, los VMAs, vuelven a la ciudad de Nueva York el domingo 12 de septiembre, emitiéndose desde el Barclays Center. El show de 2021 contará con actuaciones épicas de los mayores artistas musicales y reunirá a los fans de todo el mundo para celebrar el regreso del entretenimiento en vivo.

La salud y la seguridad de los artistas, los fans y el personal siguen siendo la prioridad número uno, y MTV y el Barclays Center están trabajando estrechamente con los funcionarios estatales y locales para implementar las mejores prácticas con el fin de reunir de forma segura a los fans de la música de todo el mundo, que ese esperado día podrán reencontrarse, por fin, con muchos de sus ídolos, aunque la cadena musical todavía no ha desvelado qué estrellas actuarán en la próxima edición de los VMAs, pero las quinielas apuestan porque en esta ansiada edición Lady Gaga arrasará como ya hizo en 2020.

Además, MTV está colaborando con 9/11 Day, la organización sin ánimo de lucro que inició y dirige el Día Nacional del Servicio y el Recuerdo, para realizar una serie de actividades durante la semana previa a los VMAs, promoviendo la concienciación y la acción positiva en conmemoración del 20º aniversario de los atentados del 11-S. El acuerdo entre MTV y los miembros de la comunidad del 11-S, el cual se remonta casi 20 años atrás con "The concert for New York City", fomentará la participación en diversos actos caritativos en todo EE.UU. durante el 11 de septiembre para honrar a las víctimas, a sus familias, a los heridos y a todos aquellos que se movilizaron en respuesta a los ataques.

Los VMAs se emitirán en las plataformas lineales y digitales de MTV en más de 175 países y territorios, llegando a casi 400 millones de hogares, en casi 30 idiomas diferentes, y podrán verse en directo y en exclusiva en MTV España. Próximamente os daremos a conocer más detalles de la que promete convertirse en una de las ediciones más espectaculares e inolvidables de los VMAs