Muere, a los 44 años, Dustin Diamond, el inolvidable Screech en "Salvados por la campana"

MADRID, 2 (CHANCE)

Dustin Diamond, recordado por haber interpretado a Samuel Powers (más conocido como Screech) en "Salvados por la campana", ha fallecido este lunes, a los 44 años, después de una durísima batalla contra el cáncer.

Fue el pasado 15 de enero cuando el actor anunció que padecía un cáncer de pulmón en estadio cuatro y que estaba ingresado en un hospital de Florida dispuesto a luchar hasta el final para vencer a la enfermedad. Por desgracia, ésta fue detectada demasiado tarde y, tras un empeoramiento vertiginoso, finalmente fallecía ayer por la tarde (hora española) acompañado por su pareja, quien estuvo a su lado hasta el final.

Ha sido su representante, Roger Paul, el encargado de dar la fatal noticia de su triste final a través de un emotivo comunicado: "Confirmamos la muerte de Dustin este lunes 1 de febrero a causa de un carcinoma. Fue diagnosticado con esta maligna, brutal e incansable forma de cáncer hace tan sólo tres semanas. En ese tiempo avanzó rápidamente por su sistema, teniendo como única misericordia su rápida ejecución. Dustin no sufrió, no tuvo que estar sumergido en el dolor. Por eso estamos agradecidos". "Llevábamos trabajando con Dustin desde hace 21 años, no hace falta decir que nuestra relación era más que de trabajo, él formaba parte de nuestra familia. Era un individuo gracioso y lleno de vida cuya gran pasión era hacer reír a otros. Era capaz de percibir y sentir las emociones de la gente a tal extremo que podía sentirlas", señaló su representante.

Dustin será recordado siempre como Screech, su personaje en "Salvados por la campana", una de las series que marcó la infancia y adolescencia de muchos de nosotros - se emitió entre 1989 y 1993 -, y en la que el actor interpretaba con gracia y maestría el personaje del típico mejor amigo divertido, poco agraciado y tan torpe como gracioso del protagonista, Zack Morris (Mark- Paul Gosselaar). Aunque posteriormente participó en otras series y en varios reality shows, fue este el papel por el que alcanzó una relevancia en el star system que nunca volvería a vivir.

Mario Lopez (el inolvidable Slater en la famosa serie), ha sido el primero de sus compañeros en despedirse de él en redes sociales, con un mensaje publicado en Twitter: "Dustin, te extrañaremos hombre. La fragilidad de la vida es algo que nunca debemos dar por sentado". Mark-Paul Gosselaar, por su parte, definió a Dustin como "un verdadero genio de la comedia", confesando que "echaré de menos esos destellos brillantes que sólo él podía conseguir".