Muere Lisa Marie, hija del cantante Elvis Presley, a los 54 años

MADRID, 13 (CHANCE)

Lisa Marie Presley, única hija del inolvidable Elvis Presley, ha fallecido en la tarde de este jueves (madrugada española) a los 54 años tras sufrir un paro cardíaco masivo cuando se encontraba en su domicilio de Calabasas, California. Fue su empleada del hogar la que la halló desmayada en su dormitorio y, aunque las emergencias sanitarias no tardaron en acudir al lugar y consiguieron reanimarla, horas más tarde fallecía en un hospital de Los Ángeles.

Una triste noticia que su madre, Priscilla Presley, ha confirmado devastada a través de un comunicado recogido por diferentes medios norteamericanos: "Con el corazón encogido debo compartir la desoladora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que he conocido. Pedimos privacidad mientras tratamos de lidiar con esta profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones. En este momento no habrá más comentarios".

Nacida en Tennessee en 1968, Lisa Marie tenía solo 9 años cuando falleció su padre - algo que nunca consiguió superar del todo - convirtiéndose en la heredera (junto a su abuelo y su bisabuela) de la inmensa fortuna de la inolvidable leyenda del rock. Un patrimonio valorado en más de 100 millones de euros del que se deshizo en 2005, manteniendo tan solo el control de la mítica residencia de Elvis, Graceland.

Siguiendo los pasos de su progenitor, Lisa Marie lo intentó con la música y grabó 4 álbumes a lo largo de su carrera: 'Don't Cry Daddy' en 1997 a dúo con la voz de su padre; 'To whom it may concern' en 2003; 'Now What' en 2005; y 'Storm & Grace' en 2012.

Sin embargo, si por algo dio que hablar la hija de Elvis fue por su convulsa vida personal, ya que se casó y se divorció en 4 ocasiones. Con solo 20 años contraía matrimonio con el músico Danny Keough, con quien tuvo dos hijos, Riley - también actriz- y Benjamin. Éste se suicidó a los 20 años, una tragedia que marcó profundamente a la artista y la dejó, como ella misma confesó, "destruida".

Días después de oficializarse su separación, Lisa Marie sorprendía al mundo casándose con Michael Jackson, una unión a la que siempre siguió la sombra del montaje porque surgió cuando empezaron las acusaciones de pederastia contra el rey del pop. Su historia de amor duró tan solo 18 meses.

En 2002 la cantante pasaba por el altar con el actor Nicolas Cage, del que se divorciaba solo tres meses después por diferencias irreconciliables. Y, en 2006, se casaba con su último marido, el productor Michael Lockwood, con quien en 2008 tuvo a sus hijas gemelas Harper y Finley. En 2016 Lisa Marie presentó la demanda de divorcio.

Una vida marcada por la cienciología - su refugio durante dos décadas, aunque se desvinculó de esta 'religión' en 2014 - y por su adicción a los opioides, que presuntamente había superado hace algunos años.

La última aparición pública de Lisa Marie fue hace tan solo tres días, en la entrega de los Globos de Oro, a la que acudió acompañada por su madre, Priscilla Presley, para apoyar la nominación de Austin Butler - que finalmente se hizo con la estatuilla a Mejor Actor - como Elvis en la película de Baz Luhrmann.