Una mujer acepta dos años de cárcel por engañar a una persona con discapacidad y estafarle 12.000 euros

ZARAGOZA, 19 (EUROPA PRESS)

La Sección I de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a una mujer a dos años de prisión por un delito continuado de estafa y a una indemnización de más de 12.188,33 euros tras engañar a un hombre con discapacidad y hacerle creer que mantenían una relación sentimental para que le comprara todo tipo de bienes y productos.

Esta era la pena solicitada por la Fiscalía y por la acusación particular y, como la defensa ha mostrado conformidad, se ha dictado sentencia 'in voce', que ya es firme al manifestar la intención de no recurrirla.

Según la sentencia, con fecha 13 de febrero y recogida por Europa Press, la mujer, natural de Huesca, contactó con la víctima por 'Facebook' y 'Whatsapp', le hizo creer que mantenían una relación sentimental y se aprovechó para pedirle muebles, joyas o compras en grandes almacenes, que eran financiados por el hombre, que tenía reconocida una discapacidad del 34% por sufrir epilepsia, de lo que era conocedora la condenada.

Además, la víctima "tiene anulada la capacidad de autogobierno de sus bienes y su persona precisando la supervisión de un tercero, siendo una persona muy influenciable y manipulable", de lo que se aprovechó la condenada.

En estas circunstancias, le pidió a la víctima ayuda para la adquisición de varios productos, que financiaba a través de préstamos personales.

En concreto, entre febrero y marzo de 2021, financió compras en unos conocidos grandes almacenes por importe de 5.446,21 euros, suscribió un crédito rápido de 5.916 euros para la compra de unas joyas que la mujer empeñó posteriormente y le entregó 500 euros en efectivo.