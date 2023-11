La mujer que acusa a Cándido Conde-Pumpido de agresión sexual da su versión: "No puede quedar impune"

MADRID, 7 (CHANCE)

Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional y exnovio de Lara Dibildos, está en el punto de mira desde el pasado viernes, cuando fue detenido por un presunto delito de agresión sexual a una joven brasileña en su domicilio en la capital.

El domingo era puesto en libertad por la jueza encargada del caso y ha sido su abogado, Ricardo Álvarez-Osorio, el que ha hablado en nombre de Cándido, defendiendo que es inocente, que tiene pruebas para demostrarlo -ya que posee un circuito cerrado de cámaras en su casa que probaría que no violó a la denunciante- y que va a querellarse contra esta mujer por denuncia falsa.

Además, el abogado del hijo de Conde-Pumpido ha revelado sus sospechas de que hay una mano negra después de este desagradable suceso que busca desestabilizar al presidente del Tribunal Constitucional yendo a por su hijo.

Ahora ha sido la presunta víctima la que ha roto su silencio en una entrevista concedida al programa 'Vamos a ver', dando por primera vez su versión de los hechos: "No soy prostituta. Me violó y sus amigos no hicieron nada" asegura.

Esta mujer, cuya identidad no ha trascendido, sostiene que conoció a Cándido dos días después de su ruptura con Lara Dibildos en una conocida discoteca de Madrid y comenzaron una relación que define como "tóxica". Al parecer, tendría pruebas en forma de mensajes -sórdidos y subidos de tono- que demostrarían sus numerosos encuentros con el abogado en las últimas semanas, quedando para comer y cenar en diferentes restaurantes de Madrid.

La brasileña asegura que "no es prostituta" y afirma que no "cobró ni un real" por parte de Conde-Pumpido, contando que en más de una ocasión fue ella quien pagó la cuenta cuando salieron por ahí.

Según ella, sus encuentros con Cándido fueron habituales desde el pasado día 19, y de hecho llevaría en la casa del abogado varios días cuando sucedió la presunta agresión sexual, el jueves por la noche: "Yo no quería tener sexo y me violentó sexualmente. Me empujó para la cama, quería tener sexo conmigo. No llegó a golpearme pero hizo sexo sin mi consentimiento" afirma, revelando que era consciente de que él tenía "cámaras escondidas" en su habitación y que sabe que la grabó manteniendo relaciones sexuales.

Además, la presunta víctima aclara que los dos amigos de Conde-Pumpido no participaron en la agresión sexual como se dijo en un principio. "Apenas pasaron la mano, pero no hicieron nada" sostiene

Lejos de quedarse ahí, esta mujer asegura que Cándido es una persona "inconstante" que salía todos los días y habla de un presunto consumo de diferentes tipos de drogas, entre las que estarían "éxtasis, cocaína o metanfetaminas".

Sobre las imágenes en las que se la vería aporreando la puerta de la casa del abogado, la joven explica que si quiso volver a entrar fue porque en el interior del domicilio estaría su documentación, su pasaporte, y querría recuperarlo.

"Yo vi que está en libertad. No puede hacer eso, no puede pasar impune", ha sentenciado, anunciando que no está bien y que a lo largo del día de hoy volverá al hospital para que le realicen un nuevo reconocimiento médico por las 'lesiones' que le habría supuestamente causado Cándido.