Muñoz (Cs) duda que Feijóo sea capaz de reformar la financiación si gobierna por los "chantajes" de los nacionalistas

Afirma que la tasa turística es "un tiro en el pie de Puig" y que Baldoví podría ser un buen candidato para Compromís

VALÈNCIA, 24 (EUROPA PRESS)

La coordinadora de Cs en la Comunitat Valenciana, María Muñoz, pone en cuestión que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pueda ser capaz de desatascar la reforma de la financiación autonómica si llegara a la Moncloa en 2023, ya que "el PP tuvo años de mayoría absoluta y no lo hizo" por los "chantajes" de los partidos nacionalistas.

Así reacciona a la afirmación de Feijóo hace unos días en Valencia de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido incapaz de reformar la financiación esta legislatura porque no tiene "el visto bueno de ERC, su socio parlamentario".

Muñoz, en una entrevista con Europa Press, se muestra sorprendida de que Feijóo utilice ahora un argumento que ella trasladó hace años: "Dije que si estamos infrafinanciados es porque el bipartidismo se ha dedicado durante décadas a tratar a los españoles de diferente categoría".

También rechaza que el presidente 'popular' asegure estar comprometido con la reforma cuando "el PP ha tenido años de mayoría absoluta con Mariano Rajoy en los que no ha necesitado a nadie y no lo ha hecho". "¿Ahora va a ser Feijóo la solución a la infrafinanción valenciana cuando llegue al poder? Lo dudo mucho, porque cuando vuelva tendrá otra vez la presión y el chantaje" de los nacionalistas, advierte.

Por contra, a su juicio, lo necesario es impulsar una reforma de la Ley Electoral para que los partidos independentistas no estén sobrerrepresentados, algo que "no costaría un euro a los españoles. "Pero nadie quiere, que no nos vendan nada nuevo", denuncia.

Muñoz tampoco espera avances por parte del Gobierno en el año que queda de legislatura, afirmando que "Pedro Sánchez es consciente de la infrafinanciación pero no va a hacer nada" como en su opinión demostró en el reciente Debate sobre el Estado de la Nación.

LAS NUCLEARES, "A PLENO RENDIMIENTO"

Al margen de la financiación, rechaza la petición de Feijóo de impulsar un plan de ahorro de energía para reducir el consumo en los hogares y en el alumbrado público, al considerar que es prioritario pensar medidas a largo plazo que realmente permitan la transición energética.

Para ello ve conveniente poner las siete centrales nucleares de España "a pleno rendimiento" en lugar de cerrarlas en 2030, dentro de "una política energética adulta" y de una reducción de la "grasa política" de la administración del Estado para lograr un ahorro de gasto.

En clave autonómica, la también diputada nacional muestra su rechazo a la tasa turística consensuada por los socios del gobierno valenciano (PSPV-Compromís-UP) para su implantación a partir de 2024 de forma voluntaria por cada ayuntamiento. "Es un tiro en el pie de Ximo Puig", resume sobre el 'president' de la Generalitat ante la negativa mostrada por varios alcaldes socialistas y por el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.

Se pregunta si lo ha hecho para contentar a sus socios, si tiene realmente sentido implantarla ahora cuando hay dos años de moratoria, si el PSPV votó a favor en Les Corts para sacar adelante los presupuestos autonómicos o si no se más que "otra política cortoplacista de huida hacia adelante para mantenerse en el poder".

CREE QUE OLTRA TIENE EL PRESTIGIO DAÑADO

Entre los partidos valencianos, sobre la situación de Compromís tras la salida de Mónica Oltra, Muñoz afirma que cuando la exvicepresidenta se "aferró" al cargo perjudicó tanto a la coalición como "a todos los valencianos", después de ser imputada por presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

"En política hay que saber irse", recalca, y sostiene que Oltra tiene su "prestigio" dañado aunque pueda seguir manteniendo sus adeptos si fuera absuelta en los próximos meses.

A su parecer, el diputado nacional Joan Baldoví sería un buen sustituto como candidato de Compromís, ya que comparten una "buena relación" en el Congreso y considera que es un buen defensor de los intereses valencianos dentro de su "regionalismo nacionalista".

En cuanto a la oposición del PPCV que dirige Carlos Mazón, Muñoz estima que podría verse beneficiado en las urnas del "efecto novedad" provocado a nivel nacional por Feijóo y el buen resultado de este partido en las elecciones andaluzas.