Murcia exige al Gobierno que autorice trasvases para riego al Levante ante la situación de los embalses

MURCIA, 6 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de la Región de Murcia exige al de España que autorice el trasvase de caudales para el riego a través del acueducto Tajo-Segura ante la inminente reunión de primeros de noviembre de la Comisión Central de Explotación con el fin de analizar la situación actual y, conforme a los datos disponibles, determinar la cantidad de agua susceptible de ser trasvasada.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, señaló que "como sucedió a comienzos de octubre, la situación del sistema es la correspondiente al nivel 3, con casi 475 hectómetros cúbicos de agua embalsada en la cabecera del Tajo, cifra que se sitúa claramente por encima del límite de 400 hectómetros cúbicos que marca, a modo de precaución, el umbral por debajo del cual no es posible trasferir recursos al Sureste".

"Por tanto, la Comisión concluirá que el trasvase resultante para el mes de noviembre es de 20 hectómetros cúbicos, y que deberá ser autorizado, de manera discrecional pero motivada, por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como siempre que el sistema se sitúa en ese nivel 3", precisó Luengo.

La situación de sequía de la cuenca del Segura es de prealerta, estando el subsistema trasvase en situación de emergencia dentro de nuestra cuenca "debido a los sucesivos trasvases cero para regadío con los que la ministra Ribera viene castigando al Levante español. No resta una gota de agua del trasvase en la cuenca del Segura para abastecer a nuestros agricultores, por lo que la situación es crítica e insoportable", aseguró el consejero.

Luengo manifestó que "ante esta situación extrema, exigimos que la ministra cese en sus recortes y en la asfixia a la que viene sometiendo al campo murciano, alicantino y almeriense, y que de una vez por todas respete los criterios técnicos marcados por los informes y los técnicos de la Comisión y no agrave aún más la escasez de recursos que sufre la Región. No podemos tolerar que no se respeten los criterios técnicos establecidos por un centro de reconocido prestigio internacional como es el CEDEX y que se vuelva a recortar el trasvase alegando motivos carentes de todo sustento, privando al Levante de un recurso fundamental para su desarrollo socioeconómico".

Asimismo, recordó que "son ya 19 las ocasiones en las que la ministra no ha respetado el criterio de la Comisión en los 53 meses que lleva al frente del Ministerio, y el castigo al que somete a los regantes del Sureste español se tasa en 149,4 hectómetros cúbicos no trasvasados. Por eso, el Gobierno regional reclama que el trasvase del mes de noviembre no se convierta en el recorte número 20 de la ministra Ribera".