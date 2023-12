Murcia pone como condición al Gobierno negociar previamente la reforma de financiación para hablar de quita de deuda

Asegura que las CCAA del PP están "alineadas" en financiación aunque advierte que Montero intentará romper su "unidad"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital del Gobierno de Murcia, Luis Alberto Marín, ha adelantado que el Ejecutivo autonómico no tiene intención de hablar bilateralmente con el Ministerio de Hacienda sobre la condonación de deuda si antes no se negocia previamente la reforma de la financiación autonómica.

"Si en esa negociación va como paso previo la reforma del sistema, sí. Si me llama para hablarme de la quita, que no me llame", ha sostenido el consejero 'popular' en una entrevista concedida a Europa Press al ser preguntado por si atenderán la llamada del Gobierno central

Y es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó esta semana a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que les llamaría de manera bilateral a cada una de ellas para abordar la condonación de la deuda que aparece en el acuerdo con ERC.

"Nosotros estamos a favor de la reforma del sistema. Punto uno. Primero, que se reforme el sistema. Y una vez que se reforme, empezamos a hablar de la quita. Pero, desde luego, no vamos a hablar de quita si no hay una reforma previa", ha insistido el consejero murciano.

ASEGURA QUE MONTERO INTENTARÁ TENTAR A CCAA DEL PP

Asimismo, el consejero murciano se ha mostrado "seguro" de que la ministra de Hacienda intentará "romper" la unidad que, a su juicio, tienen todas las comunidades autónomas del PP en materia de financiación.

"Es probable que llame a alguna comunidad autónoma y la tiene, pero desde luego nosotros estamos perfectamente alineados y tenemos claro que debe ser primero reforma y luego quita", ha señalado Luis Marín, aunque ha dicho desconocer si habrá algún Ejecutivo del PP que sí que atenderá la llamada de la ministra de Hacienda.

"Pero de lo que estoy seguro es que, de manera unilateral, nadie va a aceptar una quita sin que no haya primero una reforma del sistema", ha proclamado.

DESCARTA UN TRAJE A MEDIDA

Con todo, se ha mostrado de acuerdo con incluir el criterio de la población ajustada en la reforma del sistema de financiación autonómica, como defendió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque apremia a negociar otros aspectos como la dispersión, el factor de edad o la insularidad.

"No queremos, como los catalanes, un traje a medida", ha señalado el consejero, que ha mostrado si disposición a negociar el concepto de población ajustada, "de tal forma que todas las comunidades autónomas puedan estar cómodas con él". "Si nosotros tenemos que hacer concesiones, pues las vamos a hacer para que se beneficien el resto de comunidades autónomas", ha recalcado.

Sin embargo, ha revelado que la ministra no habló de ninguna fecha para empezar a negociar este modelo de financiación, "aunque sí que fijó un plazo para hacerlo de la condonación de deuda", algo que achaca a una "exigencia de los independentistas catalanes".

Al respecto, el consejero murciano ha asegurado que emplazó a la ministra a convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera extraordinario en el plazo de un mes para la reforma del sistema de financiación, aunque ha señalado que ella no contestó.

REPROCHA LAS AMENAZAS DEL GOBIERNO

También se ha pronunciado sobre la advertencia de la ministra de Hacienda de que si la mayoría del PP tumba el objetivo de déficit en el Senado podría haber recortes en el gasto de las comunidades, reprochando a Montero su "amenaza2.

"No puedes amenazar a las comunidades autónomas diciendo, o aceptáis lo que os propongo, o las consecuencias serán terribles, porque al final no nos afecta a nosotros como comunidad autónoma, afecta a nuestros ciudadanos", ha denunciado.

Por ello, ha instado a la ministra Montero a "consensuar" esta parte para alcanzar un acuerdo. "Permítame la expresión, ¿qué quieres? ¿Susto o muerte? Vamos a sentarnos y vamos a hablarlo", ha proclamado.