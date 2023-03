El museo de Lola Flores abre sus puertas con toda la familia Flores presente

MADRID, 31 (CHANCE)

Día especial en Jerez de la Frontera. El sueño de la gran Lola Flores por fin se ha materializado y ya existe un museo donde todos sus fans y seguidores podrán disfrutar de su arte. El Centro Cultural se ha inaugurado este viernes y al evento no han faltado los familiares más allegados: sus hijas Rosario y Lolita Flores, su hermana Carmen, sus nietos Guillermo, Alba y Pedro Antonio (Elena Furiase no ha podido asistir por compromisos laborales), y amigos como Charo Vega, Antonio Carmona, o Eugenia Martínez de Irujo entre otros.

Carmen Flores nos ha asegurado que su hermana estaría muy feliz con el museo y que ella misma está "muy emocionada porque yo creo que es algo que mi hermana se lo merecía. Mi hermana se lo merecía y ella esta, donde este, lo está viendo y estará encantada y más en su tierra". Por su parte, Alba Flores, también ha confesado que el museo es "muy bonito, mucho orgullo por mi abuela y que vida y que de cosas, que de trabajo, que de arte, y que todo".

Toñi Moreno no se ha querido perder la cita y ha recordado que "pude entrevistarla con 15 años. Yo era presentadora de la tele local de mi pueblo y ella llegó. Yo recuerdo que pude ver el concierto desde del escenario abajo y yo miraba para arriba y sólo veía piernas y una fuerza, ya tenía una edad, una fuerza maravillosa en esas piernas. Y me acuerdo que a ella le hacía mucha gracia porque yo tartamudeaba en la entrevista de lo nerviosa que estaba y ella me dijo tranquila, pregunta lo que quieras, que yo te voy a contestar dos chiquillas y yo ya lo he contado todo... Maravillosa".

Tampoco han faltado a la inauguración del museo María del Monte o Eugenia Martínez de Irujo. La cantante ha asegurado que "es una satisfacción y un orgullo para todo el mundo que estas cosas puedan celebrarse, después de lo que traemos encima que hemos tenido que dejar de celebrar tantas cosas, esto que además es un acontecimiento bonito porque yo creo que Lola Flores es eterna y que las generaciones que vienen y las venideras sabrán todos quien es Lola Flores, me parece precioso y en este entorno Jerezano para que te cuento, no".

Por otro lado, Eugenia confirma que es amiga de la familia desde pequeños y que significa mucho para ella estar en la inauguración del museo de Lola Flores: "Bueno yo es que muero con esta familia". Sobre lo que más le ha gustado del museo, nos explicaba que: "Bueno es que hay unos videos maravillosos que es para venir un día tranquilamente. Pero las fotos, los bocetos que ella hacía de los trajes que ella quería con los trozos de tele que ella quería, eso me ha encantado".

Una inauguración en la que todo el pueblo y gente de los alrededores no ha dudado en echarse a la calle para acompañar a la familia Flores en un día tan especial para ellos por la apertura del museo de Lola. Tal y como han comentado sus hijas, su madre sigue siendo eterna y no hay mayor homenaje que hacerle este centro cultural en el que alargar el legado tan grande que dejó.