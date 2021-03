Mutua Madrileña asumirá el impuesto a las primas de seguros de parte de sus mutualistas

Pide un plan Renove "menos restrictivo" y que las ayudas del Gobierno no se limiten solo a los coches híbridos y eléctricos

El presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, ha informado de que la compañía asumirá la subida del impuesto a las primas de seguros de gran parte de sus mutualistas.

Durante la presentación de resultados del ejercicio 2020, Garralda ha explicado que la intención de Mutua es continuar con su política de contención de primas, manteniendo congelada la tarifa de la mayor parte de sus mutualistas, "incluso para algunos de ellos asumiendo el impuesto sobre primas de seguros impuesto por el Gobierno".

El Ejecutivo elevó el gravamen de las pólizas de seguros del 6% al 8% este año y las aseguradoras están obligadas a repercutirlo a sus clientes.

Sin embargo, el presidente de Mutua ha explicado que las compañías pueden optar por compensarlo con una rebaja en la tarifa, de forma que el cliente no note un aumento en su factura.

"Habrá algunos que en el recibo que les mande el banco verán que no se ha movido y que la propia Mutua absorbe ese impuesto sobre primas de seguros. Habrá otros a los que se le repercuta en alguna pequeña medida, pero en el mayor grupo posible vamos a tratar de congelar la tarifa y absorber el impuesto de primas de seguros", ha sostenido Garralda.

En esta línea, un grupo de mutualistas "que son muy diligentes en la conducción o muy buenos mutualistas" serán compensados con una bajada en su tarifa para compensar el impuesto que tiene que repercutirles Mutua.

Sobre la posibilidad de que otras compañías de seguros imiten la iniciativa, el presidente de Mutua Madrileña ha asegurado desconocer los planes de sus competidores.

"A lo mejor hacen la misma política que nosotros o no, lo bueno de la libertad de mercado es que cada empresa puede hacer lo que quiera, pero ya anunciamos que habrá un grupo que no notará en el recibo el aumento de precio que ha decretado el Gobierno", ha señalado.

PIDE UN PLAN RENOVE MENOS RESTRICTIVO

En cuanto a las peticiones de Mutua al Gobierno para la renovación del parque de vehículos, Garralda ha reclamado que el plan no esté sometido a "restricciones innecesarias".

"No hay que inventar la rueda, tenemos un Plan Renove que no ha funcionado por la cantidad de requisitos que ponía. Cuando pones tantas restricciones, al final no se agota el montante previsto por el Gobierno para la sustitución de coches", ha lamentado.

En su opinión, es "esencial" que se renueve el parque automovilístico, para lo que propone no limitar las ayudas a coches híbridos y eléctricos. "Lo peor es que de 12 años de vida de automóvil nos vayamos a 14, porque esos sí que consumen gasolina y diésel y están contaminando todas las ciudades", ha advertido.

Por ello, cree que el Plan Renove "no debería ser tan restrictivo". "Que sea un plan que trate el parque automovilístico de las grandes capitales, que es donde reside el problema de la contaminación, y que sea mucho más fácil y esté menos sometido a restricciones innecesarias", ha reclamado.