Mutua Madrileña sigue "en conversaciones" para entrar en los mercados de seguros de México y Perú

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, ha señalado que la aseguradora sigue manteniendo conversaciones para entrar en el mercado de México y de Perú, después de haber desembarcado en Chile y Colombia.

En su intervención en el foro económico 'Wake Up Spain 2022', organizado por 'El Español', Invertia y D+I, Garralda ha señalado que la idea es continuar con el modelo de "saltar" a otros países latinoamericanos de la mano de un socio "de prestigio", como ya ha sucedido en Colombia y Chile.

"No queremos arrancar nosotros solos como Mutua Madrileña ni en Chile ni en Colombia, ni en los países como pueden ser México o Perú, sino que tratamos de buscar a algún socio de prestigio local que nos dé introducción y cierta protección desde el punto de vista de relaciones con las instituciones de esos países", ha señalado Garralda.

El presidente de la aseguradora ha recordado que Mutua Madrileña tiene el 60% de BCI Seguros en Chile y el 45% de Seguros del Estado en Colombia.

Respecto a los retos para el futuro, Garralda ha señalado que la compañía los tiene identificados, aunque el verdadero reto es cómo afrontarlos. Ha ejemplificado el cambio de hábitos entre los jóvenes con respecto a la movilidad: si en épocas anteriores, el tener un coche --y consecuentemente, un seguro de auto-- era "un símbolo de éxito y de libertad", ahora los jóvenes tienen "menos apego" a un vehículo, aunque "la necesidad de movilidad va a durar siempre".

También ha señalado la importancia de identificar las necesidades en el área de asesoría financiera y de dar al cliente el producto "que quiera en cada momento".

Para ello, las empresas cuentan hoy en día con tecnología avanzada para analizar datos y conocer a los clientes. "Lo importante de los datos es extraer información y transformar un dato bruto en uno útil".

Así, ha destacado la personalización del seguro, considerándola una "tendencia imparable", así como el contar con "negocios adyacentes" al sector del seguro que "faciliten la satisfacción de las necesidades que tiene el cliente".

"Las compañías de seguros no solo tenemos que competir con otras compañías del sector, sino que se están introduciendo dentro de nuestro negocio otros que antes no tenían o no querían hacer seguros y ahora sí, como empresas de telefónica o eléctricas. Empiezan a agrandar su campo de actuación", ha afirmado Garralda.

"Ver cómo enfocamos eso y ver cómo nosotros mismos podemos incluso meternos en negocios que antes no estaban dentro del estricto campo del seguro, sino que son adyacentes, ese creo que es el momento por el que hay que avanzar", ha agregado el presidente de Mutua Madrileña.