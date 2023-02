MWC.- Granryd (GSMA) erige el Mobile como una oportunidad "para explorar y construir alianzas"

Destaca que permitirá descubrir "la visión de futuro de los líderes de la industria"

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El director general de GSMA, Mats Granryd, ha erigido este domingo el Mobile World Congress (MWC, organizado por su entidad junto a Fira de Barcelona) como "una oportunidad para todos para explorar y construir alianzas".

Lo ha dicho en la cena oficial del congreso, ante el Rey; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el de la Generalitat, Pere Aragonès; las alcaldesas de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, Ada Colau y Núria Marín; la vicepresidenta primera, Nadia Calviño; el ceo de GSMA, John Hoffman; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el presidente del consejo de GSMA, José María Álvarez-Pallete, y la delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay, entre otros.

Ha destacado que esta edición pondrá el foco en la velocidad y permitirá descubrir "la visión de futuro de los líderes de la industria", así como facilitar hacer negocios y garantizar el valor económico del presente y el futuro.

Además, ha avanzado que José María Álvarez-Pallete hará este lunes "un anuncio muy importante" que tendrá gran impacto, y que los expertos podrán compartir su visión acerca de la industria, un ámbito en el que ha defendido que la colaboración entre sectores y público-privada es fundamental.

Ha añadido que esta edición del MWC también pondrá en foco en el sector del deporte del futuro, y que la edición paralela dedicada a las empresas emergentes, 'Four Years from Now' (4YFN), agrupará a un número de líderes del sector empresarial "sin precedentes".

"TODO LO QUE PUEDES IMAGINAR ES REAL"

"Todo lo que puedes imaginar es real", ha defendido Granryd parafraseando al pintor Pablo Picasso --de quien ha recordado que este año se cumplen 50 años de su muerte--, y ha animado a los invitados a la cena inaugural a dejar fluir su imaginación.

También ha recordado que este año se cumplen 50 años de la primera llamada por teléfono móvil, que supuso "el inicio de una cadena de acontecimientos que transformaría profundamente la manera" de vivir, trabajar e interactuar de las personas.