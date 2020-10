Nace EOS-X Space, compañía de turismo espacial que pretende llevar al espacio a 10.000 personas esta década

Tiene previsto su primer vuelo de prueba tripulado para 2021 y su primer vuelo comercial en 2023

La aceleradora especializada en impulsar proyectos de innovación turística y tecnologías disruptivas Agora Next, junto a la consultora estratégica global Arthur D. Little, que actúa como socio de desarrollo, definiendo y gestionando el proyecto, han anunciado el lanzamiento de EOS-X Space, compañía española de turismo espacial.

El objetivo de esta compañía es llevar a unas 10.000 personas a la frontera del espacio durante esta década. "Nuestra misión es que el espacio se convierta en una nueva industria turística en sí mismo. La fascinación por los vuelos espaciales es universal y a medida que desarrollemos la tecnología y nuevas infraestructuras habrá más oportunidades para que todos se involucren. La democratización está en el corazón de nuestro negocio y es lo que impulsará la nueva era del turismo espacial", detalla Kemel Kharbachi, fundador de EOS-X Space.

Impulsada por un globo, la cápsula de EOS-X Space llevará a 5 pasajeros por vuelo en una experiencia única que les permitirá ver la oscuridad del espacio, la delgada atmósfera azul y la curvatura de la Tierra a una altitud de hasta 40 kilómetros.

Los pasajeros viajarán en una cápsula presurizada, sin necesidad de traje espacial y sin aceleraciones importantes, lo que posibilitará disfrutar de esta experiencia sin una preparación física exigente.

"La experiencia de los vuelos a gran altura ofrecidos por compañías como Blue Origin, Space X o Virgin Galactic dura solo unos minutos. Nosotros permitiremos a los pasajeros observar la curvatura de nuestro planeta en un viaje inolvidable durante horas", explica Kharbachi.

Ingenieros españoles con más de 30 años de experiencia en el sector aeroespacial, la compañía de ingeniería CT Engineering y fabricantes y proveedores nacionales están desarrollando el sistema de EOS-X. Este proyecto tecnológico español cuenta también con socios tecnológicos internacionales. "EOS-X Space posiciona a la industria española como líder en este segmento de turismo espacial", ha destacado el fundador de la compañía.

PRIMER VUELO DE PRUEBA EN 2021

EOS-X Space tiene previsto su primer vuelo de prueba tripulado para 2021, mientras que su primer vuelo comercial tendrá que esperar a 2023.

La duración total de cada vuelo oscilará entre las 4 y 5 horas según las condiciones climáticas. Los sistemas de EOS-X Space permitirán que el aterrizaje de la cápsula se produzca en ubicaciones predefinidas en una distancia de hasta 200 kilómetros desde el punto de lanzamiento.

EOS-X contará con varias bases localizadas estratégicamente alrededor del mundo en 4 países de Europa, América, Oriente Medio y Asia. La ubicación final será desvelada próximamente.

Los pasajeros viajarán en una cápsula presurizada que contará con asientos ergonómicos y grandes ventanas panorámicas que permitirán la máxima visibilidad de la curvatura de la Tierra. La cápsula contará (entre otros detalles) con pantallas que proporcionarán imágenes en vivo del exterior e información del vuelo para complementar la vista natural de los pasajeros.

EOS-X Space nace con el objetivo de ser una experiencia de turismo espacial sostenible. Para ello, el gas que se utilizará para inflar el globo que elevará a la cápsula será helio, un gas noble no inflamable y no contaminante. Además, aunque el globo no será reutilizable, se recuperará una vez que aterrice y se reciclará por completo.

"Nuestro estado de desarrollo actual nos permitirá ser una de las primeras compañías en operar. Lo que en 2001 parecía un hecho de ciencia ficción hoy en día se acerca mucho a la realidad. El turismo espacial se desarrolla a pasos agigantados y eso se debe en gran medida a la gran inversión privada que se ha hecho en la última década y a la existencia de un segmento creciente de clientes que están potencialmente interesados en vivir una experiencia única en sus vidas", concluye Kemel Kharbachi.