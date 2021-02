Nacha la Macha habla sobre Isabel Pantoja: "No tiene vida ejemplar, pero ¿quién la tiene?"

MADRID, 4 (CHANCE)

Son muchas las personas que están hablando sobre la vida de la reina de la copla de nuestro país, y cómo no podía ser de otra manera, hemos querido contar con el testimonio de 'Nacha la macha' para saber que opina sobre la cantante: "Isabel Pantoja es soberbia, yo he estado en un camerino y me ha decepcionado de cómo me ha tratado, yo he salido llorando de un camerino, pero no le echo la culpa a ella, yo llevaba una expectativa y me decepcioné. Julio Iglesias es soberbio, Raphael es soberbio... eso no cambia mi admiración por ella".

A pesar de esta experiencia, Nacha no la culpa: "Isabel Pantoja me hizo llorar en un camerino porque yo llevaba una expectativa, le pedía algo y ella no me lo dio. Me hizo sentir pequeña a su lado, reconozco que lloré, lo pasé mal y además estaba Anabel Pantoja allí. Isabel Pantoja no era mi amiga, no me conocía de nada, no tenía por qué acceder a lo que le pedí ese día, lo pasé mal, fue soberbia, pero ya está".

Nacha cree que se la está machancando más aún si cabe por ser mujer: "No tiene una vida ejemplar, pero quién la tiene, no ha sido madre ejemplar pero también ha habido muchos artistas que no han sido padres ejemplares y no se le machaca así". Sobre la actuación que está teniendo el hijo en estos momentos, Nacha lo tiene claro: "A Kiko Rivera le diría que lo más bonito y lo más importante en este mundo es lo que el dinero no puede comprar, el cariño de una madre no lo compra el dinero, algún día se arrepentirá de lo que ha hecho, ya está mal, imagínate cuando no esté su madre a su lado. Se arrepentirá de todo el daño que está haciendo en esa familia".

Del episodio que tuvieron algunas de sus compañeras en el concierto del Wizink Center en el que actuaron gratis, Nacha explica: "Mis compañeras hicieron el video gratis, pero es que yo también lo hubiera hecho gratis, estar en un escenario son Isabel Pantoja es un regalo que la vida te hace, yo ahí lo entiendo perfectamente. Si me llamara Madonna para salir en un video suyo, lo último que haría es pedirle dinero". A pesar de esto Nacha cree que Isabel estaría mejor llevada por alguien que no sea su hermano: "Yo sinceramente pienso que Isabel Pantoja estaría mejor llevada con alguien que llevara su carrera de otra manera, pero también te lo puedo decir de Rocío Jurado. Si Rocío Jurado en vez de Amador, que era su hermano, la hubiese llevado otro repre, hubiera sido mejor. Es la elección de ella, ella ha elegido a Agustín, su hermano, para llevarle la carrera y quién soy yo para meterme ahí".