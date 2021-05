Nacho Cano defiende una vez más su gesto con Isabel Díaz Ayuso

MADRID, 4 (CHANCE)

Tras el comentado gesto que el cantante Nacho Cano tuvo el pasado 2 de mayo cuando recibió la Medalla de la Comunidad de Madrid, el integrante de Mecano habla sin pelos en la lengua sobre los motivos por los que quiso destacar la labor de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un día tan especial."Yo creo que es de justicia, es el premio por haber mantenido a tanta gente trabajando, el teatro abierto... se lo merece ella. En otros sitios no ha habido esa gestión y por eso no es que se la haya devuelto, es que se la he entregado. La que lo merecía era ella no yo" explica Nacho Cano junto a su pareja con la que acudió a uno de los colegios electorales de laa ciudad para ejercer su derercho a voto. En cuanto a las muchas críticas que ha recibido el acto al que muchos tacharon de mitin político, Nacho explica: "Yo sé cómo pienso yo, sé quién soy yo... observo, viajo por el mundo y sé lo que funciona y lo que no".Muy cómplice y cariñoso con su pareja en todo momento, Nacho demostró que su chica ya es una más en la familia con la que demostró tener una maravillosa relación. Muy atento con sus padres en todo momento, Cano también acompañó a sus padres para ejercieran su derecho al voto.