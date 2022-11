Nacho Duato asegura que no ha participado en la serie de Miguel Bosé: "Usan tu nombre y se inventan un poco la historia"

MADRID, 1 (CHANCE)

El bailarín Nacho Duato presenta la campaña 'Ayúdanos Bailando' de Fundación Fernando Fonseca a favor de niños con discapacidad en el Café de Oriente en Madrid. Esta fundación se apoya en el cine, la cultura y la medicina para ayudar a operar a niños con polio en países africanos. "Una vez que los niños ya se les opera de las piernas, se les ponen prótesis, la danza entra para enseñarles a mover mejor la prótesis, para enseñarles la rehabilitación con un poco de música", asegura el coreógrafo.

Mientras tanto, Miguel Bosé se encuentra en plena presentación de su nueva docuserie, donde trata por primera vez su amor de juventud con Nacho Duato. Aunque todo el mundo espera ansioso poder conocer más acerca de esta historia de la que nunca se ha hablado, el mismo bailarín ha asegurado que nadie ha hablado con él para realizar la serie: "No, no se han puesto en contacto conmigo, han escogido un chico que el otro día vi la promo que no se parece nada a mí, pero bueno, pero bueno, no puedes hacer nada, te usan tu nombre y se inventan un poco la historia".

El coreógrafo ha confesado la relación que mantuvo con el cantante: "Estuve con Miguel poco, tampoco pueden alargarlo demasiado. Pero me lo puedo imaginar, habrá un poco de morbo y eso está bien". Poco más se sabe sobre la historia de amor que ambos tuvieron, historia que podemos conocer muy pronto desde la versión del cantante.

Nacho asegura también que no tiene mucho interés en verla pero, pese a todo comenta, revela que sigue teniendo una buena relación con Miguel Bosé: "Le acababan de operar la espalda, está muy bien. Nos hablamos, es una persona maravillosa y muy, muy buen amigo". Tampoco ha dudado en salir en defensa del cantante ante las críticas que recibe: "A la gente le encanta criticar, si no de que hablaría a las televisiones y estos programas terroríficos".