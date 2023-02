Nacho Palau desvela cómo es su relación con Miguel Bosé en la actualidad

MADRID, 26 (CHANCE)

La última vez que vimos a Nacho Palau en televisión fue cuando acudió al programa 'Déjate querer' y le entrevistó Toñi Moreno. Este sábado le hemos vuelto a ver en el mismo plató, pero con diferente presentadora. En este caso era Paz Padilla quien se enfrentaba a una de las entrevistas más difíciles para el exconcursante de 'Supervivientes'.

A la expareja de Miguel Bosé le diagnosticaron cáncer el año pasado cuando terminó su aventura en Honduras y desde entonces ha estado retirado, tratándose y apoyándose en sus seres queridos, entre los que se encuentra -sorprendentemente- el cantante. Parece que las desavenencias que tuvieron en el pasado han sido apartadas ante este bache.

"Ha sido un proceso en el que me he sentido muy querido" confesaba Nacho cuando comenzaba su entrevista con Paz. "Fue un guantazo tremendo. Hace un mes empecé a hablar porque se me hinchó la garganta, la tuve fastidiada" añadía el invitado, pero aseguraba que "no me he hecho muchas preguntas, me he dejado llevar porque es una enfermedad tuya, aunque haya gente a tu lado".

Para Nacho, este periodo de tratamiento contra el cáncer ha sido "dolor, impotencia, ves sufrir a los que quieren ayudarte y tú estás de mala leche, he llorado mucho", pero ha encontrado apoyo en su expareja después de las diferencias que tuvieron en el pasado ya que "Miguel sigue con la voz jodida", algo que él mismo también ha sufrido debido al duro tratamiento.

Para el exconcursante de 'Supervivientes' no ha sido fácil, de hecho le confesaba a Paz que hubo "un día que dije 'no puedo más. Que se termine esto, me lleve por delante y no quiero saber nada', no podía".

En cuanto a este acercamiento con Miguel, Nacho confiesa que "hemos llorado juntos" y desveló cómo fue la primera llamada: "fue muy emotiva. Me dijo que estaba ahí, que no me preocupara. Que me cuidara y alimentara bien y que no me preocupara de nada más" "lo quiero mucho".

Nacho terminó su entrevista aclarando que el proceso judicial en el que está sumergido contra Miguel por la custodia de sus hijos sigue adelante a pesar de que ahora tiene una buena relación: "Hemos entendido que esa unión no se puede romper. El procedimiento legal no se ha parado porque es algo que se tiene que lograr. No es justo que por la inmadurez de unos mayores lo paguen unos manos que no tienen culpa de nada. Soy igual de responsable. Las leyes deben ponerse a la altura"