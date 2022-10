Nacho Palau niega su ruptura y demuestra que Cristian Villela sigue siendo su gran apoyo en su lucha contra el cáncer

MADRID, 5 (CHANCE)

Centrado en la lucha contra el cáncer de pulmón que le detectaron el pasado mes de agosto tras el fin de 'Supervivientes', Nacho Palau se ha convertido en noticia en las últimas horas por su presunta ruptura con Cristian Villela.

Tal y como adelantaba este martes la revista Lecturas, el escultor habría puesto fin a su relación de dos años con el chileno por la mala relación que éste mantendría con su familia, especialmente con su madre, Lola Medina, que también se recupera de un cáncer.

Su enfermedad habría hecho a Nacho replantearse muchas cosas, y la primera de ellas habría sido su historia de amor con Cristian, con quien se habrían ido enfriando las cosas en los últimos tiempos. Las discusiones, cada vez más agrias, habrían precipitado su ruptura según la publicación.

Una sorprendente información que la revista Diez Minutos no tardaba en desmentir, asegurando que el ex de Miguel Bosé - con quien por cierto habría acercado posturas a raíz de su delicado estado de salud - no había roto con Cristian. Confirmando que sigue tan enamorado del chileno como el primer día, Nacho reposteaba en sus redes sociales esta noticia, negando así su ruptura.

Ahora, el escultor ha ido más allá y ha compartido un storie de su pareja, demostrando que continúa siendo su gran apoyo. En él, un sonriente Villela da ánimos al escultor, que continua infatigable su lucha contra el cáncer y este miércoles se ha sometido a una nueva sesión de quimioterapia y a su primera sesión de radioterapia.