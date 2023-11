Nacho Palau vuelve a padecer cáncer

MADRID, 30 (CHANCE)

Después de recuperarse el pasado mes de marzo del cáncer de pulmón que le diagnosticaron tras salir de 'Supervivientes', Nacho Palau se sienta este viernes en '¡De viernes!' para hablar de la recaída que ha sufrido en su estado de salud y sobre la relación que tiene actualmente con Miguel Bosé... y ¡atención! porque nada es lo que parece.

Este verano conocíamos que había habido un acercamiento entre Miguel y Nacho, ya que habían estado veraneando juntos y con sus hijos... de hecho, se llegó a hablar de una reconciliación entre ambos, pero lo cierto es que no. Solo se trataron de unos días en los que ambos disfrutaron de su familia, pero nada más.

Cuando pensábamos que todo estaba bien, llega Nacho y se sienta en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona, y en el avance que ha dado para dicho espacio ha anunciado que "este verano me han vuelto a diagnosticar un cáncer" y que ha pasado por un bache porque "hay un momento que dices, 'no puedo más', de esta no salgo y, ¿para qué?".

También tiene palabras para el cantante, que lejos de seguir en esa buena sintonía de verano, parece que algo nuevo ha sucedido entre ambos porque le define como "muy manipulador" y una persona que "no respeta nada, de él no te puedes fiar".

No será hasta mañana cuando escuchemos el testimonio de Nacho que, en la promo, ya advierte que lo único que le gustaría si el día de mañana le pasa algo es que sus cuatro hijos estuvieran juntos. Tendremos que estar muy atentos para saber qué ha vuelto a suceder entre el arquitecto y el artista para que vuelvan a estar más lejos que nunca.