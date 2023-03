Nacho Vidal, encantado con su alter ego en la ficción, Martiño Rivas: "Es mi versión mejorada al cuadrado"

MADRID, 2 (CHANCE)

Se estrena una de las apuestas fuertes de Atresmedia para esta temporada, la serie 'Nacho', que cuenta el asenso fulgurante y el descenso a los infiernos de Nacho Vidal y lo que supuso su aparición en la controvertida industria del cine porno.

Protagonizada por Martiño Rivas - que interpreta a Nacho -, Miriam Giovanelli, Andrés Velencoso o María de Nati entre otros, llega a nuestras pantallas el domingo 5 de marzo, pero este miércoles ha tenido lugar su première en el cine Capitol de la capital y, como no podía ser de otra manera, Nacho Vidal no ha querido perdérsela.

¿Qué le parece la elección de Martiño, popular por sus papeles en 'El internado' o 'Las chicas del cable', para dar vida a su personaje? Como asegura con una sonrisa, "no podría desear a alguien que hiciera mejor ese personaje". "Es mi versión mejorada al cuadrado. Estoy súper contento y emocionado con todo lo que ha hecho" afirma.

Alejado del foco mediático, Nacho se convirtió en noticia al ser acusado de ser el chamán de un ritual con sapo bufo - se fuma su veneno para tener alucinaciones - en el que falleció una persona. Con el juicio pendiente por presunto homicidio imprudente, el actor porno defiende su inocencia: "Tengo más juicios, pero estoy en la calle. Con eso te digo todo. Confío en la justicia. El juicio mediático es lo único que fastidia, pero la justicia es justa" asegura.

"Todo forma parte de la experiencia y la vida es así. Yo no sufro las cosas, las vivo y doy gracias por todo, por mis enfermedades, mis situaciones*. me parece de puta madre que pasen cosas así porque son muy intensas. Mis hijos me dicen que necesita que madura y les digo que soy un Peter Pan, que no quiero madurar porque no sé que quiero ser de mayor" admite, confesando que "lo más grande" de su vida son precisamente sus tres hijos, a los que asegura que "intento dar la mano cuando lo necesitan y estar siempre presente porque es lo más importante".