Nagore Robles anuncia que Sandra Barneda y ella ya son "mamás"

MADRID, 1 (CHANCE)

Nagore Robles y Sandra Barneda ya son mamás y ha sido la propia colaboradora de "Mujeres, hombres y viceversa" la encargada de anunciar la feliz noticia. Pero no penséis mal, ya que la pareja no ha tenido ningún bebé. Todavía, añadimos, ya que no sabemos si entrará en sus planes después de retomar su relación con más fuerza que nunca tras pasar unos meses separadas en los que se dieron cuenta que no podían vivir la una sin la otra.

La noticia de su maternidad - de cuatro preciosos cachorritos, todo sea dicho - ha sido una broma que Nagore ha querido gastar públicamente a su chica, que se encuentra inmersa en el rodaje de "La isla de las tentaciones 2" en República Dominicana.

Con una foto suya con los cuatro perritos en brazos, y una especie de telegrama, Nagore daba a Sandra la noticia de que ya eran mamás: "Querida Sandra STOP. Hemos sido mamás STOP. Tranquila está todo controlado STOP. Aunque por favor no tardes STOP. El nombre lo eliges tú STOP. No me mates STOP. Me derrito STOP. Jajajajajaja STOP. Es broma o no STOP"

Una broma a la que Sandra no ha tardado en reaccionar. Con un simple "Es broma ¿no?" la presentadora expresaba su sorpresa ante esta maternidad que, desde luego, la ha pillado desprevenida.

Las risas de Nagore parecen indicar que se trata de una broma en la que todos hemos caído, la primera su chica. Pero, ¿quién dice que no se plantea darle unos amiguitos a su mascota, Nash, con la que tanto la presentadora como la colabodora están totalmente volcadas?