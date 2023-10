Nagore Robles asegura estar "un poco" nerviosa ante su operación

MADRID, 11 (CHANCE)

Compartiendo su día a día por redes sociales como nos tiene acostumbrados, Nagore Robles nos comunicaba este martes a través de sus stories que tenía una cita con un neurocirujano por el dolor que sufre en la espalda: "Aunque tengo picos en los que me encuentro mejor, es un dolor que me acompaña todo el día, incluso cuando duermo".

Minutos más tarde, tras reunirse con el equipo médico, aseguraba estar en "shock" porque "lo que pensaba que iba a ser una microcirugía, limpiar el disco y tal... no va a ser así. Es heavy que te expliquen con todo lujo de detalles lo que te van a hacer".

Por la noche, la colaboradora de televisión acudió a la II Edición Forbes Best Content Creators nos daba la última hora sobre su estado salud a punto de pasar por quirófano: "Nunca me había visto en esta situación de tener miedo a una operación, la verdad. Yo pensaba que era muy valiente pero no lo soy tanto".

La influencer nos desvelaba que "la operación, en principio, será el día 24" y aseguraba estar "un poco" nerviosa y añadía: "Se supone que la recuperación no es complicada, que me recuperaré bastante rápido, que los primeros días serán complicados pero que con mimos de ama, que siempre las madres están ahí al pie del cañón".

Lo que más miedo le da de esta cirugía es "no volver otra vez a hacer todas las actividades que hago de forma libre sin pensar en si el cuerpo responderá", pero espera que todo salga bien y todo se quede en un mal recuerdo.

Por último, Nagore se plantaba ante las cámaras al preguntarle si Sandra Barneda le ha mostrado su apoyo en esta complicada situación en la que se encuentra: "Yo aquí lo voy a dejar. Pasarán los años y me seguiréis preguntando por lo mismo... En algún momento hay que zanjar y dejar de preguntar siempre por las mismas personas. Ya lo sabéis, siempre e voy a hablar de ella de la misma forma que la última vez que me preguntaste".