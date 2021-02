Nagore Robles celebra, en su mejor momento, su 38 cumpleaños

MADRID, 10 (CHANCE)

Nagore Robles cumple hoy 38 años y lo hace, sin duda, en uno de los momentos más dulces de su vida. Enamoradísima de Sandra Barneda, triunfando en televisión - donde se ha convertido en una de las colaboradoras más queridas y carismáticas - y estrenando la casa de sus sueños, cuyos rincones ha ido mostrando a sus miles de seguidores en las últimas semanas.

Después de una reforma que ha durado varios meses, Nagore disfruta ya del espectacular piso en el centro de Madrid que adquirió antes del inicio de la pandemia y que, como ella misma ha confesado, es un sueño cumplido. Pese a que su relación con Sandra marcha viento en popa, y ambas pasan la mayor parte del tiempo que pueden juntas, la mediática pareja todavía no comparte techo y tampoco se plantean, por el momento, covertirse en madres, como se publicó recientemente.

Volcadas en su perrito y disfrutando de su amor después de reconciliarse a finales de 2019 después de varios meses separadas, la pareja prefiere ir poco a poco y no se plantean tener un hijo, por lo menos a corto plazo. Además, tanto Barneda como Nagore tienen muchísimos compromisos profesionales en la actualidad. Y es que la cumpleañera colabora en los debates de "La isla de las tentaciones" además de ser una de las caras imprescindibles de "Mujeres, hombres y viceversa", y de contar cada vez con más seguidores en redes sociales, donde poco a poco explota más su faceta de influencer.

Consciente de que está viviendo uno de sus mejores momentos y que, a pesar del complicado momento que estamos viviendo a causa de la pandemia del Covid, Nagore acaba de compartir en su cuenta de Instagram una reflexión de lo más especial para confesar cómo se siente el día que cumple 38 años, pletórica: "Happy Birthday to meeeee! Me siento tan afortunada... no dejo de recibir muestras de amor, y me siento muy cerca de los míos a pesar de la distancia. No es fácil celebrar en esta época, pero porque merezco celebrar la vida, por mi familia, por mis amigas, por [email protected] que me seguís y por cada persona que no ha podido celebrar una fiesta llena de amor este año, por todos, hoy viviré mi cumpleaños llena de luz, paz y amor. Llena de sonrisas, energía, miradas, recuerdos y esperanza. Gracias por vuestros mensajes que tanta falta me hacen hoy. Felices 38 campeona!"

Un mensaje que rápidamente han comentado rostros tan conocidos como Paula Echevarría, Tamara Gorro, Lara Álvarez o Maxim Huerta, entre otros, que han aprovechado para felicitar, como ahora hacemos desde Chance, a Nagore en su 38 cumpleaños. ¡Muchísimas felicidades!