Nagore Robles confiesa no haber visto todavía las imágenes de Sandra Barneda con su nueva pareja

MADRID, 17 (CHANCE)

Tal y como ya se ha anunciado, la nueva edición de 'Pesadilla en El Paraíso' se queda sin Lara Álvarez y en su lugar, estará Nagore Robles. Una idea que ha conmocionado a los fans de ésta última porque, como sabemos, tiene muchísimo apoyo en redes sociales por la forma que tiene de hacer televisión. Eso sí, también se ha notado la tristeza por el descanso profesional que va a tener la reconocida presentadora de 'Supervivientes'.

Además, Sandra Barneda también estará en el elenco de presentadores, por lo que va a coincidir en el mismo espacio con su expareja. La escritora le dará pasó desde plató a Nagore, que estará en 'El Paraíso'. Una situación que muchos están deseando ver porque se trata de la primera vez que las veremos juntas públicamente tras su ruptura sentimental.

Hemos hablado con Nagore y nos ha asegurado -con total naturalidad y cariño- que no le han afectado las imágenes de Sandra con su nueva pareja: "ya desde la primera vez que salió, me alegró muchísimo por ella, solo quiero que esté súper feliz, que le vaya todo súper bien".

Eso sí, la influencer nos ha confesado que no ha visto las fotografías todavía, pero no duda de que se trate de una mujer excepcional como lo es Sandra: "no las he visto, estoy segura de que sí, qué te voy a decir yo, es una mujer espectacular y si ha encontrado una mujer espectacular como ella, les doy la enhorabuena".

En cuanto a cómo piensa que va a ser el momento en el que coincida con ella en el mismo programa y trabajen juntas, piensa que está preparada para ello: "yo lo llevo estupendamente, vamos a ver qué tal, no os lo podéis perder, va a ser muy divertido, somos dos grandes profesionales, vamos a disfrutar muchísimo, yo lo voy a aprovechar al máximo".

Nagore esquiva a la prensa cuando le preguntamos por cómo se encuentra en la actualidad su corazón: "Nagore está contenta, estoy feliz y tranquila", sin querer desvelar si ha encontrado ya una nueva ilusión en el amor o está centrada de lleno en su vida profesional, que lo cierto... no le puede ir mejor.