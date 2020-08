Nagore Robles, más sincera que nunca, reflexiona acerca de en quién se ha convertido

MADRID, 25 (CHANCE)

Nagore Robles ha empezado este martes lanzando un mensaje positivo. Un mensaje en el que, sincera como nunca, se muestra orgullosa de cómo está enfocando su vida y de lo que, paso a paso, ha conseguido a base de esfuerzo. Después de haber pasado unos días de ensueño al lado de Sandra Barneda en República Dominicana - donde la presentadora se encuentra grabando "La isla de las tentaciones", la colaboradora ha vuelto a la realidad. Y si la semana pasada la veíamos algo baja de moral, hoy tranquiliza a sus seguidores con la siguiente reflexión:

"A veces los sueños si se cumplen. Normalmente esperamos a que ocurra algo sin ser conscientes de que quizás no sea el momento adecuado para esa situación. Es curioso que cuando mejor nos sentimos, mejor nos va todo. ¿os ha pasado? Rodeada de mujeres fuertes, seguras, optimistas, alegres, compasivas, decididas, dialogantes, divertidas, pacientes, persistentes, protectoras, razonables, responsables, luchadoras, respetuosas, emprendedoras, trabajadoras... y formando parte de ellas, me siento feliz, adulta y comprometida. Ojo que esa palabra no tiene nada que ver con un anillo, sino con una misma, con sus palabras y actos, comprometida con quienes la rodean. Hoy puedo abrazarme mientras me susurro: "Que bien lo estás haciendo Nagore, estate muy orgullosa de ti. Despacito y con paso firme"