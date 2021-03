Naim Thomas habla por primera vez de la muerte de Álex Casademunt

MADRID, 15 (CHANCE)

Centrado en el trabajo tras el inesperado fallecimiento de Álex Casademunt, Naim Thomas acaba de estrenar obra en el madrileño Teatro Luchana, "¿Qué serías capaz de hacer para cambiar tu destino?". El artista habla por primera vez de la muerte de su gran amigo y compañero, de su ausencia en un último adiós al que acudieron la mayoría de triunfitos, y de la emotiva carta de despedida que publicó en sus redes sociales hablando de sus sentimientos tras esta durísima pérdida.

- CHANCE: Muy buenas Naim, qué tal. Cumpliendo con el trabajo.

El vídeo del día Un hombre intenta agredir a Abascal y Garriga (Vox) antes de entrar al Parlament

- NAIM: Si, lo que toca. Por suerte se puede, que ya es mucho tal y cómo está la cosa.

- CH: Veníamos a preguntarte por la carta de despedida a tu amigo Álex Casademunt, ha sido muy comentada y muy aplaudida.

El tiempo de hoy

- NAIM: Como podéis ver no soy persona de hablar de nada de esto, el silencio es la mejor política al respecto, pero decir lo que sentía ante ciertos ataques, bueno tampoco ataques, se me achacaba el hecho de no haber podido ir, no había podido ir porque íbamos justos de ensayos, una cosa es trabajar tú y otra jugar con el trabajo de otros compañeros que no nos daba tiempo.

- CH: Queda claro que el motivo principal era el trabajo, estás haciendo una obra muy importante, en unos momentos muy difíciles.

- NAIM: Yo el mismo día hablé con la familia y hablo prácticamente todos los días con ellos, tengo una relación su per fluida, ya lo comentó la madre en una entrevista en Telemadrid, si no os importa prefiero no hablar mucho del tema, la cosa está un poquito blanda.

- CH: Ha llamado mucho la atención porque no eres de expresarte y te abriste en canal.

- NAIM: Sí, nunca se me ha preguntado, no es que fuera algo secreto ni nada por el estilo, seguramente nunca se me pregunta, no hago apología de enseñar mi vida, pero es lo que es, es lo que hay y son las cosas que ha pasado uno, lo suyo es digerirlo con la calma.

- CH: Como recuerdas a tu gran compañero.

- NAIM: Con vuestro permiso me lo guardo para mí.

- CH: Iba a estrenar single, os imagináis que se le pueda hacer un gran recordatorio, vuestra música es su voz ahora más que nuca.

- NAIM: No sabemos nada de lo que van a hacer, simplemente lo único que queremos es silencio, creo que es lo mejor y lo que está haciendo la familia también.

- CH: La familia sigue contactando con vosotros.

- NAIM: Estupendamente.

- CH: Tu necesitabas aclararlo porque fue comentada tu ausencia, sentiste presión o incomodidad.

- NAIM: No, presión no, es más que nada una cuestión interna y el hecho de no poder estar en un sitio donde crees que tienes que estar. Lo dije por comentarios que hablaban sin saber, como casi siempre hablamos sin saber y en este caso quise aclararlo. No soy de hacer muchas aclaraciones públicas.

- CH: Otras informaciones apuntaban a que otras personas no querían asistir por no cobrar notoriedad.

- NAIM: En mi caso no asistí porque no pude asistir. La familia en ningún momento ha ido por ahí, no creo que fuera. En mi caso no quería ser protagonista escribiendo esa carta que justo logré lo contrario de lo que pretendía, pero bueno.

- CH: Los compañeros pudisteis hablar.

- NAIM: Gracias chicos.