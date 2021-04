Nani Gaitán asegura que echa de menos la televisión

MADRID, 17 (CHANCE)

Hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos con Nani Gaitán y además de darnos mucha alegría, hemos aprovechado para hablar con ella. La que fuera presentadora de televisión nos ha confesado cómo se encuentra su corazón: "Pues mi corazón está feliz, no tengo pareja, pero está feliz, tampoco tengo complicaciones, llevo dos años soltera y feliz de la vida, pero abierta al amor siempre".

Además, nos ha confirmado que echa de menos trabajar en televisión: "Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, estuve este verano con Juan, Juan y Medio, haciendo el programa, ese tipo de formato si me gusta bastante, pero hago cosas de publicidad y si mantengo el contacto con el público, pero lo echo de menos. Estoy tan dedicada a la formación, que bueno, pero estoy feliz" aunque se está poniendo las pilas con las redes sociales: "Empecé tarde con Instagram, pero muy bien, ya sabes que si no estás en redes sociales no eres nadie desgraciadamente, pero muy contenta y llevando muy bien las redes y colaborando con muchas marcas".

El vídeo del día Detenidos 6 miembros de una violenta banda en Valdilecha, Madrid

En cuanto a cómo ha pasado el confinamiento, asegura que: "Yo he sido muy feliz, no he tenido problema, he estado sola, la he pasado sola, ha sido un tiempo de introspección, un tiempo para parar, pero con ganas de que acabe". De esta manera, vemos que Nani es una mujer renovada y que se va adaptando a todas las circunstancias de su vida para no quedarse atrás.