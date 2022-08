Narbona pide a Feijóo que apoye el plan energético y que "no haga demagogia" con las nucleares

Asegura que ninguna central se cerrará hasta 2027 y advierte que hay que "ser consecuentes con nuestra pertenencia a la UE"

SAN VICENTE DE LA BARQUERA, 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha trasladado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tiene una "enorme responsabilidad" en la votación del plan de ahorro energético que tendrá lugar este jueves 25 de agosto en el Congreso, y le ha pedido que "no haga demagogia" en torno a las centrales nucleares, ya que "no se cerrará ninguna hasta el 2027".

Como ha destacado, el plan energético responde a las exigencias de ahorro de gas que marca Europa para reducir la dependencia de Rusia, por lo que ha pedido a los 'populares' que tengan "altura de miras y sentido de Estado" a la hora de votar.

En este sentido, la también vicepresidenta primera del Senado cree que "debemos ser consecuentes con nuestra pertenencia a la Unión Europea", de la que "formamos parte para recibir fondos" pero eso también conlleva "hacer algún sacrificio", y a su juicio "tampoco es una cosa extraordinaria" lo que incluye el plan.

Narbona se ha pronunciado así en declaraciones a los medios en su visita a San Vicente de la Barquera, donde ha acudido esta tarde para conocer las actuaciones realizadas con fondos europeos 'Next Generation' en el municipio, acompañada del secretario general del PSOE de Cantabria y vicepresidente autonómico, Pablo Zuloaga, y del alcalde y secretario general del partido en San Vicente de la Barquera, Dionisio Luguera, entre otros representantes socialistas.

La presidenta del PSOE ha incidido en la importancia que tiene el plan desarrollado por el Gobierno para paliar la escasez de gas, que "puede ser muy aguda en los próximos meses a nivel europeo". Por ello, y tras "ver algunas de las propuestas que el PP plantea", ha lamentado que su solución sea decir que se prolongue la vida de las centrales nucleares.

"Yo no sé si el señor Feijóo no sabe que hasta el año 2027 no se cierra ninguna central en España, y la ultima se cerrará en 2035. Nada que tenga que ver con la urgencia que tenemos ahora mismo de reducir consumo de gas", ha criticado.

Además, ha apuntado que el precio de la electricidad en España "se está situando un 20%, 30% o 40% por debajo del de otros países, incluido Francia, que tiene centrales nucleares, y que tiene la mayoría en una situación de reparación o de cierre".

Por ello, ha pedido al líder 'popular' que "no haga demagogia, que no intente convencer a la opinión publica de que este Gobierno socialista por razones ideológicas no quiere contar con la energía nuclear, porque hay razones económicas de peso que nos han llevado a un programa energético donde lo que se va a hacer y lo que se está haciendo es aumentar el peso de las energías renovables".

De hecho, para eso "va a haber dinero" y "está habiendo ya un proceso muy amplio de despliegue", aprovechando las ventajas de los Next Generation. "España nunca ha tenido una disponibilidad de fondos tan alta procedente de la UE como ahora", ha sentenciado Narbona.

En la misma línea, secretario general del PSOE cántabro ha puesto en valor "la oportunidad de crecimiento y desarrollo" que están suponiendo estos fondos y ha apuntado que llegaron a España "a pesar de la negativa y de la operación política que el PP desarrolló en las instituciones europeas".

"A pesar de esa negativa los fondos hoy están aquí y permiten explicar con hechos aquello que al principio de la crisis sanitaria decíamos, que primero era la salud para después reactivar la economía", ha dicho Zuloaga, destacando que Cantabria fue la comunidad que, según los datos, "más vidas salvó en la pandemia", y ahora las estadísticas la sitúan "siempre a la cabeza de creación de empleo y en reducción de la tasa de paro".

"Estamos en un ritmo de crecimiento superior al previo a la pandemia en Cantabria y eso es gracias precisamente a la llegada de estos fondos", ha destacado el vicepresidente, que, al igual que Narbona, ha pedido a los populares "responsabilidad" para votar el decreto de ahorro energético que han criticado y "decían no entender", pero en torno al que ahora "van tomando ahora decisiones que mejoran la vida de los ciudadanos".

Así, se ha referido como ejemplo a la rebaja del TUS en Santander, que será un 30% más barato para los usuarios a partir de septiembre. Una medida que "no trae al Ayuntamiento de Santander el PP, sino que llega gracias a las decisiones que toma el PSOE en le Gobierno de España".

También ha repasado proyectos impulsados con fondos europeos, especialmente los que sirven para incorporar al mercado laboral a los jóvenes o a las mujeres, como el Plan de Empleo Juvenil o el Plan Corresponsables.

Precisamente, Narbona está visitando en Cantabria los proyectos que se están desarrollando con esta financiación en diferentes localidades. En San Vicente de la Barquera, como ha explicado su alcalde, se están centrando en la conectividad de banda ancha de alta velocidad y en la mejora de las conexiones ferroviarias.