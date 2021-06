Natalia confiesa sus ganas de volver enamorarse tras su ruptura con Álex Pérez

MADRID, 20 (CHANCE)

La cantante Natalia puso fin a su relación con Álex Pérez, con quien estuvo 13 años, a finales del año pasado. Pasado el mal trago que siempre conlleva una ruptura, la extriunfita ha recuperado la sonrisa y las ganas de enamorarse.

Así nos lo confesó mientras se disponía a disfrutar de un concierto de su amiga Chenoa, "Yo no cierro las puertas al amor, soy una persona súper enamoradiza", aunque reconoce que estar un tiempo solera, después de media vida ennoviada, no ha sido mala opción:"Feliz, bien tranquila, estoy en mi mejor momento. Disfruto de mis amigas y de mis amigos".

Con las mismas ganas de ver a Chenoa sobre el escenario que de que el amor llame a su puerta o aparezca a la vuelta de la esquina, Natalia se lanza a disfrutar de la normalidad post pandémica en la que la reactivación cultural es un hecho. "¡Qué bien que vuelvan los conciertos! ¡Estoy encantada! Vengo a pasármelo bien", exclamó con cierta euforia. No es para menos, porque esta nueva etapa implica la reactivación, por ende, de su agenda profesional que, afortunadamente, no ha sufrido un parón grave durante el fatídico 2020 marcado por el coronavirus: "El próximo sábado tengo concierto en Santander y saco nuevo single. Trabajar todo lo que venga. No me puedo quejar, he estado haciendo cosas. Parada no he estado".

Natalia también está centrada en el homenaje que los compañeros de 'Operación Triunfo' le van a brindar a Álex Casademunt, tristemente fallecido el pasado 2 de marzo. "Vamos a estar casi todos los compañeros, va a ser bonito recordarlo, lo vamos a pasar mal porque va a ser extraño, nos daremos cuenta que no está. Vamos a hacer lo que a él le hubiera gustado. Él era una persona super divertida y en el escenario lo daba todo que es lo que a él le gustaría. Va a ser algo muy emotivo", explicó con cierta nostalgia.