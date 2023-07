Natalia Figueroa se marcha de Madrid tras despedir a Marta Chávarri

MADRID, 22 (CHANCE)

Este viernes multitud de rostros conocidos acudían al Tanatorio de la Paz de Tres Cantos para despedir a Marta Chávarri tras fallecer por la madrugada a los 62 años de edad. Una noticia que dejaba completamente rotos a todos sus familiares, sobre todo a su único hijo, Álvaro Falcó, que está saboreando una etapa súper especial con el nacimiento de su primera hija junto a Isabelle Junot.

Natalia Figueroa, tía de Marta Chávarri, se dejaba ver muy afectada por su muerte, ya que la consideraba como una hija. Cuando Matilde Figueroa falleció, la madre de Álvaro tenía tan solo 19 años y ella se ocupó de ella y sus hermanos. Sin poder creerse la noticia, la mujer de Raphael aseguraba que no tenía palabras para definirla.

Esta mañana, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Natalia porque nos la hemos encontrado en el aeropuerto de Madrid tras despedir a su sobrina y asegura que ha sido una gran pérdida: "Sí".

La mujer de Raphael se mostraba algo nerviosa por la presencia de las cámaras y corría junto con un trabajador del aeropuerto porque va justa de tiempo: "por favor, no, por favor, por favor, no que no llego". La periodista cogía un vuelo el mismo día en el que se va a incinerar a Marta Chávarri, pero prefiere guardar silencio al respecto.