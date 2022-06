Natalia de 'OT', ¡enamorada de nuevo!: "Dando pasitos de plomo, me da miedo pasarlo mal"

MADRID, 30 (CHANCE)

Natalia Rodríguez vuelve a estar enamorada y, a pesar de que prefiere vivir su historia de amor alejada del foco mediático, ya no oculta su relación con Manuel Alvés. Un atractivo modelo al que conoció hace varios meses y con el que recientemente la pillábamos a su regreso de la boda de Chenoa, a la que asistió sin la compañía del hombre que le ha devuelto la sonrisa año y medio después de su ruptura con Álex Pérez, con el que llevaba 13 años de noviazgo.

Ahora, la triunfita habla por primera vez de su ilusión, admitiendo que quiere ir poco a poco para no volver a sufrir por amor: "Yo estoy feliz y mi corazón está latiendo muy bien. Tengo los pies en la tierra, dando pasitos de plomo, sin acelerarme en nada y lo que tenga que ser, será". "No quiero catalogar de nada porque he estado muchos años con una relación, ahora quiero ir tranquilita, no me quiero precipitar" nos ha contado en la inauguración de las nuevas atracciones de Parque Warner Beach.

"Me da miedo pasarlo mal porque sé lo mal que se pasa, así que voy tranquila" reconoce, asegurando que le encantaría decirnos algún día "me caso, voy a ser mamá o tengo al hombre de mi vida pero por ahora voy a disfrutar y voy a fluir y lo que sea, será".

En el caso de que se casase, al igual que acaba de hacer Chenoa, Natalia tiene claro que ella no invitaría a todos sus compañeros en 'Operación Triunfo' sino "a los que tengo relación, con los que quedo, con los que me preguntan qué tal estoy...". "Esto es como en el colegio, te llevas bien con la gente y les tienes mucho cariño pero luego tienes más relación con unos que con otros" apunta, asegurando que 20 años después de su paso por la academia tienen "una hermandad que poca gente la entiende. Nos respetamos, nunca hablamos mal los unos de los otros, nos apoyamos y eso es lo principal".

