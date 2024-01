Natalia Rodríguez, amiga de Chenoa, su significativa reacción a los rumores de reconciliación con Miguel Sánchez Encinas

MADRID, 24 (CHANCE)

A pesar de su silencio sepulcral desde que salió a la luz su separación de Miguel Sánchez Encinas el pasado mes de octubre un año y medio después de su boda, Chenoa y su matrimonio no han dejado de estar en el punto de mira en ningún momento. Y en los últimos días han surgido con más fuerza que nunca rumores sobre una posible reconciliación tras los cariñosos mensajes que la expareja ha intercambiado en redes sociales.

Aunque la presentadora de 'Operación Triunfo' no confirma ni desmiente, y su actitud ante las cámaras es cada vez más esquiva y hermética -aunque hace 4 meses sí se confesó con la revista '¡Hola!' y aseguró que no se trataba de una ruptura definitiva sino un 'impass' por un desgaste en su convivencia provocado por la incompatibilidad de sus agendas profesionales- lo que sí parece claro es que su relación con Miguel sigue siendo maravillosa. Y tanto es así que el doctor no ha dudado en confesar en uno de los últimos post de Chenoa en Instagram lo orgulloso que está de los retos que está superando en 'El Desafío'.

Y mientras Chenoa guarda silencio sobre esta segunda oportunidad con su todavía marido -ya que que haya trascendido todavía no han formalizado su separación- su entorno cercano cierra filas en torno a ella.

Natalia Rodríguez, una de sus mejores amigas y su gran apoyo desde que rompió su matrimonio, ya ha reaccionado a los rumores de reconciliación y, aunque no entra en detalles, sus declaraciones resultan de lo más significativas porque continúa refiriéndose a Chenoa y a Miguel como una pareja: "Me hace mucha gracia cuando me preguntáis por cosas de ellos. Son cosas íntimas, son cosas de la pareja en la que yo no voy a entrar" ha explicado, reconociendo que aunque lee las noticias y las comenta con la cantante, "esas cosas se quedan para mí y no las comento".

"Lo importante es que sea muy feliz, que lo está disfrutando muchísimo esta etapa profesional que tiene, que está consolidándose como presentadora también y yo le deseo lo mejor del mundo. Y luego ya lo otro, que pase lo que tenga que pasar" ha sentenciado dejando entrever que la reconciliación podría convertirse en una realidad pronto.

