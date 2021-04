Natalia Rodríguez asegura que sigue soltera

MADRID, 11 (CHANCE)

Después de que salieran publicadas unas fotografías de Natalia con un chico, la joven ha querido desmentir que haya rehecho su vida. Y es que hace unos meses nos esterábamos de que la cantante había roto su relación sentimental con Álex Pérez, una noticia que no nos esperábamos y que todavía está asimilando, ya que cuando dejas de tener relación con una persona tan especial con la que compartías todo, necesitas un tiempo de adaptación.

Le hemos preguntado cómo sigue y Natalia ha sido muy directa: "Soltera, feliz y recuperándome, que es lo importante". No cabe duda de que la cantante ha pasado unos meses complicados, pero ahora vuelve a sonreír y lejos de lo que digan los demás, asegura que el chico con el que se le ha fotografiado no es su nueva pareja: "Es uno de mis mejores amigos, nada más, os lo diría, no tengo problema en decirlo".

En cuanto a si tiene nuevos compromisos laborales, Natalia nos confirma que: "Tengo algo para después de verano y a ver si hay un poco de movimiento". También le hemos preguntado por el disco de Alex Casademunt, a lo que nos ha respondido que no sabe qué pasará: "No tengo ni idea de lo del tema de Alex, ojalá sacaran el disco, no tengo ni idea. Él era buen compositor, cantaba muy bien y componía muchísimo. Ojalá saquen su música alguna vez, va a ser todo diferentes sin él y su hermano Joan canta genial, me encantaría hacerle un homenaje".