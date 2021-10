Natalia Rodríguez habla de sus planes de maternidad

MADRID, 10 (CHANCE)

Natalia Rodríguez se ha mostrado muy molesta por el tema del concierto de Álex Casademunt: "yo ya hice unas declaraciones hace poco, no me ha gustado nada el revuelo que se ha formado, somos gente muy blanca, nunca damos de qué hablar siempre somos una piña, una hermandad y que hablaran de nosotros mal por un tema como la perdida de un amigo a mí me enfadó muchísimo. No voy a decir nada pero lo que se dice es horrible".

Sobre si está abierta al amor, confiesa: "he estado muchos años con pareja, me apetece estar soltera, disfrutar de la soltería, salir, divertirme, conocer a gente y viajar, creo que desde los 18 años he tenido novio, ahora con 38 años me apetece estar tranquila, divertirme y vivir la vida sin explicaciones a nadie. Yo tampoco daba explicaciones con novio, soy una chica muy buena".

Por el momento no se plantea la maternidad aunque siempre le ha gustado: "siempre me ha llamado la atención la maternidad, pero con mi trabajo no veía el momento, me alegro de no haber sido madre, ahora me alegro, una ruptura con un niño y todo habría sido más complicado".

Ser mamá soltera no entra en sus planes: "no, yo no me lo plateo. A las mujeres que son madres solteras las valoro mucho, yo vivo aquí en Madrid, mi familia está en Cádiz y en Estados Unidos, qué hago yo siendo madre soltera, lo veo muy complicado. Tengo muchas amigas que son mamás solteras, pero tienen a la familia aquí. Yo no soy valiente y soy muy tradicional, si tuviera un bebé me gustaría que tuviera su papá, hacer una familia a lo tradicional, que luego se rompen las parejas, una las tonterías que tiene en la cabeza de las han inculcado desde pequeña".