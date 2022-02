Natalia Rodríguez nos explica cómo se encuentra en estos momentos

MADRID, 26 (CHANCE)

Hace unos meses nos salía a la luz la separación de Natalia Rodríguez, algo que nos sorprendía, pero que según hablábamos con ella nos dejaba claro que son cosas que pasan... Eso sí, nos aseguraba hace unos meses que todavía no se había acostumbrado a la soledad. Pasado el tiempo, hemos vuelto a hablar con la cantante y... todo ha cambiado.

Natalia Rodríguez nos asegura que no quiere estar en pareja por el momento: "Yo estoy muy feliz ahora mismo, yo estoy muy feliz, muy tranquila. Yo me he tirado muchos años en pareja y he estado prácticamente desde los 18 años hasta los 37 en pareja. Entonces yo estoy ahora muy tranquila viviendo una fase de mi vida en la que no conocía, de salir con amigos, de conocer a gente, divertirme. A veces echo mucho de menos el rollo de estar con tu pareja, el cenar con tu pareja, el momento, romanticismo y tal, pero bueno, hubo una frase que dijo Ana Milán que dijo el que no tenga pareja no significa que esté sola pues eso es".

También nos cuenta que tiene ganas de reencontrarse con sus compañeros de Operación Triunfo, a los que no ha visto por mucho tiempo: "Hace mucho que no veo a gran parte de mis compañeros y les echo de menos, ya tengo yo ganas de reencontrarme con ellos la verdad, lo necesito. A ver si nos ponemos a ello, lo que pasa es que cada uno está con sus jaleos, intentando retomar el trabajo que llevamos dos años casi parados, entonces estamos trabajando a tope y es complicado ponernos de acuerdo. Si fue súper difícil intentar ponernos de acuerdo para el concierto homenaje a nuestro compañero Alex pues imagínate".

Sobre su concierto del 20 aniversario, la cantante nos adelanta que Chenoa esta invitada: "Pues en principio está invitada Chenoa como de público pero sí se quiere subir a cantar la última canción que cantamos juntas, que se suba, yo estaría encantada. No sé si vendrá o no, pero invitada está si puede estar ahí la primera".