Natalia Rodríguez nos habla de cómo lleva la soltería

MADRID, 19 (CHANCE)

Hemos hablado con Natalia Rodríguez sobre el homenaje que se estaba organizando para homenajear a Álex Casademunt y lo cierto es que se ha mostrado muy molesta con las declaraciones del mánager de Álex Casademunt: "Me duele mucho que haya alguien que haya dicho eso, para hacerse la foto, para nada, porque lo que nosotros vivimos lo sabemos nosotros, la hermandad y las quedadas que hacíamos solo lo sabemos nosotros, no me quiero repetir... jugar con ese comentario* todos queríamos muchísimo a Álex y yo aún no lo he asimilado".

En cuanto a cómo le recuerda, la cantante asegura que: "Para mí sigue estando aquí, entonces quizás el día que realmente notemos que no está nos demos cuenta que no está, él era la alegría, se le echa mucho de menos".

Sobre cómo está viendo a David Bustamante en el concurso que está realizando de cocina, confiesa que: "No lo he visto, pero le conozco, es muy competitivo, no sé qué habrá pasado en la final, pero me apuesto aquí lo que sea de que llega a la final. Es mi favorito, yo no sabía que sabía cocinar, pero bueno, cuando hacemos las quedadas siempre somos Manu Tenorio y yo los que cocinamos".

En cuanto a cómo lleva la soltería, desvela que: "He estado toda la vida en pareja, nunca he estado soltera. Ha sido un poco duro porque me he enfrentado a cosas sola como ver la tele, no comentar nada con nadie, pero a todo te acostumbras".

Además, la artista nos ha explicado que no sabe cuándo se casará finalmente Chenoa: "Chenoa no sé cuándo se va a casar, imagino que se casarán cuando se calme un poco, no es plato de buen gusto casarse sin poder abrazarse, besarse, no poder ser uno libre. Cuando el amor está da igual casarte o no, no sé, a lo mejor tiene fecha".