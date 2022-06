Natalia Sánchez y Marc Clotet, ¿planes de boda y de aumentar la familia? ¡El actor responde!

MADRID, 3 (CHANCE)

Barcelona se ha vestido de fiesta para celebrar, por todo lo alto, la Gala benéfica 'People in Red 2022: 30 años de lucha contra las enfermedades infecciosas' de la Fundación Lucha contra el Sida. Un acto muy especial que ha tenido lugar este jueves en el Museo Nacional d'Art de Catalunya para recaudar fondos y luchar, con más fuerza que nunca, contra la cuarta causa de mortalidad por enfermedad en el mundo, las enfermedades infecciosas.

Un evento que apoyaron, con su presencia, numerosos rostros conocidos, como Marc Clotet y Natalia Sánchez, Lucía Rivera, Elsa Anka y Lydia Torrent, Carlos Latre, Toni Acosta y Omar Ayuso entre otros, y en el que Andreu Buenafuente y Silvia Abril ejercieron como dos divertidos maestros de ceremonias.

Una gala capitaneada por el doctor Bonaventura Clotet y en la que su hijo Marc Clotet y Natalia Sánchez posaron de lo más enamorados. Después de 8 años de relación y dos pequeños en común - Lía, de 3 años y Nemo de 2 - la pareja atraviesa por el momento más dulce de su vida.

Triunfando en el trabajo y sin dejar de encadenar un proyecto con otro, los actores hacen verdaderos malabares para compaginar familia y cine, aunque es innegable que han encontrado la fórmula y en cada una de sus apariciones son la viva imagen de la felicidad.

Pregunta inevitable a Marc, ¿sellarán su amor con una boda? "No lo sé" confiesa, evitando desvelar si han hablado del tema o no y echando la pelota la tejado de Natalia con una sonrisa: "No sé si te ha respondido ella y te ha dado la exclusiva, no lo sé".

Y si de una futura boda prefieren no hablar - ya que la actriz también deja en el aire si le gustaría pasar por el altar con el amor de su vida -, la cosa cambia cuando hablamos de ampliar la familia. Y es que Marc tiene claro que "nos plantamos" con Lía y Nemo y no serán una familia numerosa (por lo menos por el momento).

Además, la pareja ha reivindicado la importancia de acudir a terapia para sobrellevar su frenético ritmo de vida y, mientras Marc cree que tenemos que utilizar la terapia "como el que va a gimnasia y trabajar la cabeza como si fuera otro músculo del cuerpo" Natalia desvela que "llevo haciéndola hace años y me encanta, me da herramientas y seguiré haciéndola toda la vida". Y demostrando lo compenetrada que está con su pareja, la actriz destaca que la terapia "es como ir al gimnasio pero a nivel emocional"

