Naturalidad y sostenibilidad, los aspectos clave para los españoles a la hora de elegir productos para cuidar su piel

MADRID, 1 (CHANCE)

7 de cada 10 consumidores en nuestro país valoran la naturalidad y la sostenibilidad como factores motivadores, y cada vez más relevantes, a la hora de elegir productos para el cuidado de la piel. Una tendencia de consumo sólida y en continuo crecimiento que posiciona a los españoles como uno de los consumidores más concienciados a nivel mundial con el cuidado del medioambiente, según refleja en estudio "Natural & Sustainability segmentation". Un análisis realizado por Beiersdorf a más de 800 personas a nivel mundial para su marca NIVEA acerca de las preferencias actuales de los consumidores a la hora de decantarse por un producto u otro para su cuidado personal.

¿Qué propiedades del producto valoran más los consumidores?

A la hora de adquirir productos para el cuidado personal y de la piel, este estudio demuestra que, a nivel global, la naturalidad (27%) ha pasado a ser la segunda característica que más valoran los consumidores, solo por detrás de la eficacia (35%). Otros aspectos a tener en cuenta por los compradores - pero en una medida considerablemente menor - serían la asequibilidad (16%), la practicidad (6%), el placer en el uso (5%), su disponibiidad (3%) o su facilidad de almacenaje (2%).

Además de la naturalidad, el estudio refleja que la sostenibilidad también es muy valorada por el consumidor, encontrando una mayor relevancia de ambos aspectos del producto en países del sur - Francia, España e Italia - y del este - Polonia y Rusia - de Europa.

En España, la naturalidad del producto (vital para un 31% de los consumidores) estaría por muy por encima de la media global, tan sólo por detrás de Francia (36%) y muy por encima de países como Reino Unido (18%). En cuanto a la sostenibilidad (72%), nuestro país es el tercero con mayor porcentaje de personas preocupadas por la este aspecto a la hora del cuidado de la piel, detrás de Italia (75%) y Polonia (74%).

¿Por qué productos naturales y sostenibles?

Según la muestra realizada en 16 países de todo el mundo, los principales motivos para utilizar productos naturales son, por orden de importancia: que sea saludable para mi piel (15,1 %), que no contenga parabenos, siliconas y colorantes (14 %), que sea mejor para mi piel (12,6 %), que sea más seguro para mí (10,7 %), que no cause alergias (10 %), que sea más eficaz (9 %), y que sea de mayor calidad (8,2 %), entre otros.

A nivel local, los datos revelan que España es el país europeo con un mayor porcentaje de personas - tanto hombres como mujeres - que consideran que el principal factor a la hora de usar productos naturales es que sean saludables para la piel (15,9 %), seguido de que estén libres de ingredientes como parabenos, siliconas o colorantes (14,6 %) y que sean mejores para la piel (13,1 %), siendo estas razones superiores a la media mundial.

Por otra parte, sobre los principales motivos por los que el consumidor valora la sostenibilidad en el producto, los resultados globales muestran que los compradores tienen en cuenta aspectos relacionados con el YO - donde los ingredientes naturales son clave - con EL PLANETA - valorando la sostenibilidad de los envases, si son reciclables, biogregradables y su impacto en el medioambiente - y con NOSOTROS. Es decir, motivos que tienen en cuenta a los demás seres vivos y a la sociedad. Ser respetuoso con los animales y las prácticas justas o solidarias.

Si nos centramos en los resultados de España, no difieren significativamente de la media global, aunque cabe destacar que en nuestro país los consumidores valoran más los aspectos relacionados con el PLANETA que con el YO, dando importancia a que el producto sea sostenible tanto en su composición como en su envase, además de justo o solidario.

¿Cuáles son los productos naturales que más compramos?

A nivel mundial, las compras entre las mujeres son ligeramente más altas que las de los hombres - al igual que en España - y revelan que ellas, con preferecia por productos con beneficios claros en cuanto a naturalidad y sostenibilidad, tienen un estilo de vida más ecológico que ellos. Las categorías de productos naturales que más compras han registrado han sido los relacionados con el cuidado del cabello, limpieza corporal y cuidado de las manos.

Nuevas formas de entender el cuidado de la piel

Apostando por los productos naturales y sostenibles, y en respuesta a estas tendencias de consumo, NIVEA presenta NATURALLY GOOD. Una nueva y completa gama de productos basada en los pilares de naturalidad, sostenibilidad y transparencia, con más del 95% de ingredientes de origen natural y novedosas fórmulas sencillas y precisas que cuidan y regeneran la piel facial y corporal, y que tanto en su composición como en las mejoras relizadas miniminizan el impacto en el medio ambiente, convirtiéndose en una gama 100% transparente para el consumidor.

Así, buscando fórmulas innnovadoras para cumplir con su filosofía de "Reducir, Reutilizar, Reciclar y Reemplazar", NIVEA introduce mejoras para minimizar su huella medioambiental y apuesta por reducir al mínimo posible (un 50% menos) la cantidad de plástico utilizado en el envase de su nueva loción corporal, convirtiéndolo en una opción más sostenible pero también extremadamente práctica, ya que el embalaje es más fino y flexible, por lo que es posible enrollarlo y exprimir hasta la última gota. Por último, el transporte del producto desde la fábrica a los puntos de venta también es más sostenible, ya que el nuevo diseño más fino y ligero de este envase ha optimizado también la paletización. Además, este lanzamiento también trae al mercado nuevas botellas de plástico PET para el agua micelar y geles de ducha NATURALLY GOOD, fabricadas con al menos un 97 % de material reciclado (PCR), evitando así el uso de plástico virgen de origen fósil.