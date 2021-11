Naturgy garantiza que tiene cubiertos contratos para asegurar el gas este invierno y los años siguientes

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Naturgy ha asegurado que cuenta con "suficientes" contratos de suministros de gas natural para cubrir las necesidades de sus clientes para "este invierno y para los años siguientes", a pesar del fin de la concesión el pasado 31 de octubre del gasoducto GME (Magreb-Europa) que permitía la llegada de gas de Argelia a través de Marruecos.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados de la compañía hasta septiembre, directivos de la energética señalaron que la expiración de la concesión no ha sido "una sorpresa" para Naturgy, que ya la había contemplado hace unos años y había adaptado para ello su estrategia de suministro.

A este respecto, indicaron que Naturgy ya está trabajando en la ampliación del gasoducto Medgaz, infraestructura controlada por la energética y Sonatrach que permite el transporte de gas natural entre Argelia y España, que estará operativa a finales de año con una capacidad superior a los 10 billones de metros cúbicos anuales.

Además, subrayaron que se está "trabajando" con Argelia y Marruecos para ver si es posible extender la concesión del gasoducto del Magreb, lo que sería "sensato para todas las partes y es algo que podría crear valor para todas las partes involucradas".

Asimismo, añadieron que el gasoducto GME podría exportar gas a Marruecos desde España, ya que cuenta con un sistema de reversibilidad, aunque afirmaron que es una posibilidad en la que actualmente "no se está trabajando", ya que depende del Gobierno de España. "Técnicamente es una posibilidad, pero si eso sucede o no, creo que eso es algo que en el momento actual no nos concierne", dijeron.