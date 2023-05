Naty Abascal guarda silencio ante la petición de cárcel de la Fiscalía para su hijo

MADRID, 21 (CHANCE)

El pasado viernes conocíamos que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Adolfo Carretero la apertura de juicio oral contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por el caso de las mascarillas en el que se investiga una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid por la compraventa de material sanitario en plena pandemia del Coronavirus.

Una noticia que afecta de lleno a Naty Abascal y que vuelve a poner en el foco mediático a su hijo, ya que se le imputa en concepto de coautor un delito continuado de estafa agravada y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. Además, se solicita que ambos indemnicen con casi 8 millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.

Horas más tarde, Europa Press se encontraba en la Plaza de Toros de Las Ventas al hermano del protagonista, Rafael Medina y lo más sorprendente de todo es que se enteraba por la prensa de la petición de la Fiscalía. "Me acabo de enterar, no lo sé... es que me acabo de enterar, no tengo ni idea de esto, la verdad" respondía cuando se le preguntaba por ello.

Sin embargo, nada hemos sabido de Naty Abascal. Hasta hoy. Europa Press ha podido preguntarle en exclusiva cómo se encuentra tras esta información y lo cierto es que no nos ha sorprendido su reacción. Seria y con el rostro completamente inmóvil, nos ha respondido con un portazo sin articular palabra.

Una actitud de total hermetismo de la que también fuimos testigos durante los meses más convulsos del 2022 cuando supimos de este revuelo mediático. Naty siempre se ha querido mantener al margen de las polémicas que han azotado su vida y esta, como no podía ser de otra manera, la está gestionando de la misma manera: con silencio.