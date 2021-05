Naty Abascal, icono de estilo y elegancia, apuesta por el rojo con su outfit primaveral

MADRID, 18 (CHANCE)

Se muestra activa en redes sociales, pero poco se prodiga por los círculos sociales madrileños, algo a lo que ha contribuido la pandemia y que haya pasado un periodo de tiempo viviendo a caballo entre Madrid y Portugal. ¿Pero qué sería de la primavera sin una flor como Naty Abascal? Menos vibrante, menos colorista y, sobre todo, menos elegante y estilosa.

Este lunes, la modelo y empresaria decidió disfrutar de una divertida tarde en el recién inaugurado Mandarín Oriental Ritz, antiguamente conocido como Hotel Ritz. A la salida del mismo pudimos ver a Naty en compañía de una amiga.

Fiel al estilo y elegancia que la caracteriza, la modelo deslumbró con una chaqueta de tweed en color rojo que combinó con unos pantalones color hueso y estampado lateral, con los que inauguro la temporada primaveral tal y como quedó reflejado en sus redes.

Fue en ese momento cuando confirmó que este tiempo lo estaba pasando "muy bien". No es para menos ya que a sus 78 años no hay pandemia capaz de frenar a Naty Abascal. Ha logrado llegar a ser vacunada sin ser contagiada de Covid, gracias a su responsabilidad, triunfa con el libro que Rizoli ha editado en su honor, 'Naty Abscal, The Eternal Mise Inspiring Fashion designer' ('La eterna musa inspiradora de los diseñadores de moda') y con la firma de pijamas, Wafflie, que ha lanzado para deleite de los Royals británicos y de las insiders. Aunque ella, mundana donde las haya, opte por fotografiarse con los de Zara haciéndose la competencia a sí misma, algo que solo Naty se puede permitir ya que ella lo dejó muy claro en una ocasión: "Quiero mucho a todo el mundo".