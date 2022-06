Navarra Suma acude a los tribunales para que el Gobierno foral le entregue documentación sobre compra de mascarillas

PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)

Navarra Suma ha acudido a los tribunales para solicitar que el Gobierno de Navarra le entregue un informe de la Intervención general sobre compra de mascarillas FFP2 durante la pandemia de Covid-19.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha explicado que su formación está analizando los contratos de "emergencia" que realizó el Gobierno foral y está teniendo "muchos problemas para que nos den la información, problemas que son sobre todo achacables al vicepresidente primero del Gobierno, Javier Remírez, que es quien se está encargando de la coordinación" del envío de la documentación a Navarra Suma. "Están poniendo todas las trabas que se pueden poner para que no dispongamos de la información a la que tenemos derecho", ha asegurado al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

Entre esa documentación, Esparza ha afirmado que hay "un informe de reparo de la Intervención delegada sobre compra de mascarillas FFP2, que alerta de posibles ilegalidades en la compra de ese material". "Hay un segundo informe, de la Intervención general, que no nos lo quieren dar bajo ningún concepto, y hemos ido a los tribunales para pedirle a la Justicia que el Gobierno nos dé el informe, que sabemos que existe, porque la consejera de Hacienda lo ha reconocido en una solicitud de información", ha señalado.

El portavoz de Navarra Suma ha indicado que entre un informe y otro transcurre un año y medio de tiempo, "una cuestión tremendamente llamativa". "El primer informe que habla de posibles ilegalidades, habla de que se ha pagado por encima de precio del mercado del valor de las mascarillas, que la justificación del contrato no se adecua a la realidad, que no se cumple el objeto del contrato, cuestiones relevantes. Hay una opacidad por parte del Gobierno total y absoluta", ha asegurado, para considerar que "están tapando el informe de la Intervención general y un Gobierno no puede estar tapando informes de la Intervención general, esto apesta".

Esparza ha explicado que Navarra Suma preguntará el jueves por esta cuestión en el pleno del Parlamento a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, "exigiendo que haya transparencia y normalidad". "Los ciudadanos se merecen saber a ciencia cierta qué ha ocurrido y qué esta ocurriendo. Esperamos ver qué responde la presidenta del Gobierno porque es una cuestión clave", ha afirmado.