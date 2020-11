Navarra Suma cree que EH Bildu y PNV están "negociando" los Presupuestos de Navarra en Madrid

PAMPLONA, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, cree que EH Bildu y PNV están "negociando" los Presupuestos Generales de Navarra para 2021 en Madrid y ha reiterado su oferta al PSN para garantizarle la aprobación de las cuentas si no las pacta con EH Bildu.

Javier Esparza ha reiterado que Navarra Suma ha sido "muy clara". "Hemos tendido la mano, nuestra posición es muy franca, aquí no hay trampa ni cartón, si el PSN llega a un acuerdo con EH Bildu no estaremos nosotros y si quiere el PSN un acuerdo con nosotros, llegaremos sin ningún tipo de duda a ese acuerdo. Y si el PSN no quiere llegar a un acuerdo también hemos tendido la mano para garantizar la aprobación de los Presupuestos y la estabilidad durante toda la legislatura", ha afirmado.

El portavoz de Navarra Suma ha añadido que "EH Bildu le recordaba ayer al PSN que Chivite es presidenta gracias a Bildu, no sé si se está intentando presionar al PSN para llegar a un acuerdo". "En cualquiera de los casos empiezo a pensar que la negociación de los Presupuestos de Navarra se está realizando en Madrid, empiezo a pensar que Bildu y el PNV están negociando en Madrid los Presupuestos de Navarra. En cualquier escenario vamos a seguir con la mano tendida, ofreciendo abstención y estabilidad siempre que no haya pacto con Bildu", ha indicado.

Preguntado sobre si el anteproyecto recoge propuestas de Navarra Suma, Esparza ha señalado que hay que ver el documento "despacio, vamos a ver qué inversiones se recogen en los Presupuestos". "En el Debate sobre el Estado de la Comunidad todos coincidíamos en que hay que reforzar la sanidad, queremos que la Atención Primaria vuelva a una atención de calidad, hay infraestructuras sanitarias que se tienen que recoger si o sí e en los presupuestos, y desde el punto de vista de desarrollo económico las políticas de ayuda a todo lo que significa la empresa tienen que estar ahí", ha dicho.

Reiterando su oferta de abstención, Esparza ha insistido en que el PSN "ya no tiene la necesidad de llegar a un acuerdo sí o sí con EH Bildu, si llega a un acuerdo con EH Bildu va a ser porque quiere". "Hemos trasladado por activa y por pasiva que queremos llegar a acuerdos, pero no vamos a estar apoyando una propuesta ni en su capitulo de ingresos y ni de gastos si hay un acuerdo con EH Bildu, porque EH Bildu no es sinónimo de generación de actividad económica, ni de creación de empleo. Lo mejor para Navarra serían unos Presupuestos en los que las políticas de EH Bildu no estuvieran recogidas y eso va a estar en manos del PSN hasta el último minuto", ha indicado.